Seda Sayan: Bu evliliğe sonsuza kadar “Evet”

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Geçtiğimiz nisan ayında Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, “Sonsuz Aşk” yazılı kilit özelliğine sahip pırlanta bir alyans hazırlattı.

Fiyatı saklanan alyans, Storks Mücevher Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner tarafından takdim edildi.

Sayan, “Bu evliliğe sonsuza kadar ‘Evet’ dedim. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana. Hayatım boyunca paraya önem vermedim. Fiyatı hiç önemli değil. Çağlar ile mutlu ve huzurlu bir ömre ‘evet’ dedik. Şu anda bunun bedeli, fiyatı yok” dedi.