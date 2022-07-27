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Seda Sayan: Bu evliliğe sonsuza kadar “Evet”

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Çağlar Ökten Kimdir
Seda Sayan: Bu evliliğe sonsuza kadar “Evet”

Seda Sayan, kilit özelliğine sahip özel bir alyans hazırlattı. Şarkıcı, “Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana” dedi.

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Geçtiğimiz nisan ayında Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, “Sonsuz Aşk” yazılı kilit özelliğine sahip pırlanta bir alyans hazırlattı.

Fiyatı saklanan alyans, Storks Mücevher Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner tarafından takdim edildi.

Seda Sayan: Bu evliliğe sonsuza kadar “Evet”

Sayan, “Bu evliliğe sonsuza kadar ‘Evet’ dedim. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana. Hayatım boyunca paraya önem vermedim. Fiyatı hiç önemli değil. Çağlar ile mutlu ve huzurlu bir ömre ‘evet’ dedik. Şu anda bunun bedeli, fiyatı yok” dedi.

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