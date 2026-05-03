Seda Sayan: Gecekondu çocuğuyum, ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım

Seda Sayan, gündemin en çok konuşulan konularını ‘Seda Sayan ile Bacıların Bacısı’ programında yorumlamaya devam ediyor. Sayan, “Siz hiç tükenmişlik sendromu yaşadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiç profesyonel yardım almadım, bugüne kadar da ‘tükendim’ demedim. Bana ‘Sen güçlü kadınsın’ diyorlar. Ben güçlü doğmadım ki. Ağzımda havyar dolu gümüş kaşıkla da doğmadım. Gecekondu çocuğuyum. Ekmek alamıyorduk. Tırnaklarımla kazıyarak, kimseye de bir yerimi dayamadan bugüne geldim. Allah bana öyle bir güç vermiş ki her şeyimi alın benden yine sıfırdan başlayıp yine aynısını yaparım. Nasıl mı para kazanırım? Ben var ya işportacılık bile yaptım. Aklın almaz.”

ERKEK SENİ DEĞİL SEN ONU TÜKET

Seda Sayan, kadınların erkekler yüzünden tükenmemesi gerektiğini de vurguladı: “Anlamıyorum ki. Bir erkek seni nasıl tüketebilir? Sen onu tüket, o tükensin. Bir erkek için de asla hayatınızı değiştirmeye kalkmayın.”

NİŞANE KIL OLSAYDI AYI KRAL OLURDU

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tartışma sonrası neler yaptığını anlattı: “Akşam Çağlar’la bir şeye tartıştık. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi uyanırım ve yanımdakinin siniri bozulur.”

Şarkıcı erkeklerin bakım yaptırması gerektiğini de söyledi: “Erkekliğin nişanesi kıl olsaydı ayıyı kral ilan ederlerdi. Temizlik çok önemli.”