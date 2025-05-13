Seda Bakan ile Hadise arasında kılıçlar çekildi

Haberin Devamı

DOSTLUK BİTTİ



Çok yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan arasında birlikte rol aldıkları “Esas Oğlan” dizisinin beğenilmemesi üzerine ipler gerilmiş, ünlü popçunun ablası Derya Açıkgöz de ikili arasındaki dostluğun bittiğini açıklamıştı. Instagram sayfasından Seda Bakan’la olan tüm fotoğraflarını kaldıran Hadise, her zaman birlikte görüştükleri kız grubundan da Seda Bakan’ı dışlayınca işler karıştı.

2024

KUTLAMAYA ÇAĞRILMADI



Hadise ve Seda Bakan, arkadaşları Seda Çayhan ve Melissa Tahincioğlu’nun yaş gününü geçen yıl birlikte kutlamıştı. Bu yılki kutlamada ise Seda Bakan yoktu. Bakan bu durumdan haberdar olunca, tepkisini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi. Önce Tolstoy’un “Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar” sözünü paylaşan oyuncu, ardından “Yusuf suresi şunu anlatır: Bugün ağlayan, yarın mutlaka gülecektir. Allah’a güven” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

2025

Ne oldu?

Hadise’nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı “Esas Oğlan” beğenilmemiş, Seda Bakan bir sosyal medya kullanıcısının “Harcattın kendi kendini ya” şeklindeki yorumunu beğenince işler karışmıştı. Bakan, “Seri like’a bağladım herhalde, elim çarpmıştır” diyerek yorumu bilinçli şekilde beğenmediğini açıkladı, ancak ikili o günden sonra bir daha yan yana gelmedi.