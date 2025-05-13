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Seda Bakan ile Hadise arasında kılıçlar çekildi

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#Seda Bakan#Hadise#Esas Oğlan
Seda Bakan ile Hadise arasında kılıçlar çekildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 08:29

Bir dönem yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan’ın arası açıldı. Hadise’nin son hamlesinden sonra ikili arasında kılıçlar çekildi. Bakan, arkadaş grubundan da dışlandığını görünce peş peşe imalı paylaşımlar yaptı.

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DOSTLUK BİTTİ

Çok yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan arasında birlikte rol aldıkları “Esas Oğlan” dizisinin beğenilmemesi üzerine ipler gerilmiş, ünlü popçunun ablası Derya Açıkgöz de ikili arasındaki dostluğun bittiğini açıklamıştı. Instagram sayfasından Seda Bakan’la olan tüm fotoğraflarını kaldıran Hadise, her zaman birlikte görüştükleri kız grubundan da Seda Bakan’ı dışlayınca işler karıştı.

Seda Bakan ile Hadise arasında kılıçlar çekildi

2024

KUTLAMAYA ÇAĞRILMADI

Hadise ve Seda Bakan, arkadaşları Seda Çayhan ve Melissa Tahincioğlu’nun yaş gününü geçen yıl birlikte kutlamıştı. Bu yılki kutlamada ise Seda Bakan yoktu. Bakan bu durumdan haberdar olunca, tepkisini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi. Önce Tolstoy’un “Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar” sözünü paylaşan oyuncu, ardından “Yusuf suresi şunu anlatır: Bugün ağlayan, yarın mutlaka gülecektir. Allah’a güven” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Seda Bakan ile Hadise arasında kılıçlar çekildi

2025

Ne oldu?

Hadise’nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı “Esas Oğlan” beğenilmemiş, Seda Bakan bir sosyal medya kullanıcısının “Harcattın kendi kendini ya” şeklindeki yorumunu beğenince işler karışmıştı. Bakan, “Seri like’a bağladım herhalde, elim çarpmıştır” diyerek yorumu bilinçli şekilde beğenmediğini açıkladı, ancak ikili o günden sonra bir daha yan yana gelmedi.

Seda Bakan ile Hadise arasında kılıçlar çekildi

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#Seda Bakan#Hadise#Esas Oğlan

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