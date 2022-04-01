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Seda Akgül değişimiyle şaşırttı! 'Survivor Sude zannettim'

#Seda Akgül#Survivor Sude#Sude Burcu
Seda Akgül değişimiyle şaşırttı Survivor Sude zannettim

Ekranlarda bir süredir uzak olan 50 yaşındaki sunucu Seda Akgül, paylaştığı son fotoğraf karesiyle sosyal medyayı salladı. Daha önce altı ayda 25 kilo veren Seda Akgül, filtre ve photoshop'la gençliğine döndü. "Doktorum sağ olsun" diyen Akgül'e binlerce yorum yağdı.

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Değişimi, aşk hayatı ve açıklamaları ile sık sık gündem de yer alan ünlü sunucu Seda Akgül, bir süredir ekranlardan uzakta.

ALTI AYDA 25 KİLO VERDİ

Sakin bir hayat yaşayan Seda Akgül bu süreçte fazla kilolarından kurtulmuştu. Altı ayda 25 kilo veren Akgül, düzenli spor ve günde iki öğün yemek yiyerek istediği kiloya inmişti.

Ekranda her daim bakımlı ve güzel görünen Akgül, sosyal medya hesabından makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. 50 yaşındaki Akgül'ü gören sosyal medya kullanıcıları, tanımakta güçlük çekti. "Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağ olsun"  notuyla sıfır makyaj halini paylaşan sunucunun değişimi şaşırttı.

Seda Akgül değişimiyle şaşırttı Survivor Sude zannettim

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"SURVİVOR SUDE SANDIM"

Akgül'ün takipçileri, "Botoksu fazla mı kaçırdın?", "Çocuk gibi olmuşsun", "20 yaş gençleşmişsin", "Survivor Sude sandım", "16 yaşındaki hali" gibi yorumlarda bulundu.

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