Seda Akgül değişimiyle şaşırttı! 'Survivor Sude zannettim'

Haberin Devamı

Değişimi, aşk hayatı ve açıklamaları ile sık sık gündem de yer alan ünlü sunucu Seda Akgül, bir süredir ekranlardan uzakta.

ALTI AYDA 25 KİLO VERDİ

Sakin bir hayat yaşayan Seda Akgül bu süreçte fazla kilolarından kurtulmuştu. Altı ayda 25 kilo veren Akgül, düzenli spor ve günde iki öğün yemek yiyerek istediği kiloya inmişti.

Ekranda her daim bakımlı ve güzel görünen Akgül, sosyal medya hesabından makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. 50 yaşındaki Akgül'ü gören sosyal medya kullanıcıları, tanımakta güçlük çekti. "Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağ olsun" notuyla sıfır makyaj halini paylaşan sunucunun değişimi şaşırttı.

Haberin Devamı

"SURVİVOR SUDE SANDIM"

Akgül'ün takipçileri, "Botoksu fazla mı kaçırdın?", "Çocuk gibi olmuşsun", "20 yaş gençleşmişsin", "Survivor Sude sandım", "16 yaşındaki hali" gibi yorumlarda bulundu.