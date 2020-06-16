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Haber Giriş: 16.06.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Seçkin Süngüç kimdir? Kuaförüm Sensin Seçkin Süngüç mesleği nedir?

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Seçkin Süngüç kimdir? Kuaförüm Sensin Seçkin Süngüç mesleği nedir?
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Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri üyesi olarak görev alan Seçkin Süngüç, biyografisi ile gündemde yer almaya devam ediyor. Jüri üyelerinde değişikliğe giden Kuaförün Sensin, yeni dönemde Seçkin Süngüç ile devam edecek. Peki, Seçkin Süngüç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Seçkin Süngüç, kariyeri boyunca pek çok modelle çalışmış ve make-up konusunda önemli başarılar elde etmiştir. 

Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç 14 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

15 yıldır sektörde olan Seçkin Süngüç, Türk isimlerin yanı sıra Bar Rafaeli, Jessica Stam gibi dünyaca ünlü yabancı modellerle de çalıştı.
Seçkin Süngüç ilk kez İstanbul/Taksim MAC Pro mağazasında make-up dünyasına adım attı. Buradaki 5 yıllık tecrübesinde make-up artist, event team makeup görev aldı. İstanbul Fashion Week, Fashionable, editoryal çekimler, imaj çekimleri, dergi, defile, klip, reklam ve katalog çekimleri sırasında birçok yerli ve yabancı ünlü isimle tanıştı.

Bir röportajında çocukluğundan bu yana müzikle ilgili olduğunu ifade eden Seçkin Süngüç, 2017 yılında "Yokuş" isimli tekli ile müzik hayatına da giriş yaptı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Nihat Odabaşı yer almış ve sanatçı Simge de klipte yer aldı.

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