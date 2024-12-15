Seçkin Piriler: Müzik grubu kurdum, kariyerimde yeni bir dönem başlıyor

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◊ “Aşkperest” adlı yeni single’ınızın arkasındaki hikâyeyi anlatır mısınız?

- “Aşkperest”in hikâyesi, tamamen bir tesadüf sonucu Yıldız Tilbe’yle karşılaşmamızla başladı. Müzik üzerine tatlı bir sohbete daldık. Ona şarkı söylemek istediğimden bahsettim. O da bir anda “Aşkperest” şarkısının bana çok yakışacağını söyledi. Bu an, gerçekten büyülüydü. Sonrasında tekrar bir araya geldiğimizde, şarkıyı bana hediye etti. “Aşkperest” en çok sevdiğim, bana en uygun şarkılardan biri oldu. Yıldız’ın bu inceliği ve şarkının bana kattığı değer benim için unutulmaz.

◊ “Aşkperest”i rock tarzında yorumladınız. Bu seçiminizin sebebi nedir?

- Rock müziği her zaman çok sevdim. Dinlerken de, söylerken de kendimi en özgür ve en güçlü hissettiğim tarzlardan biri. “Aşkperest”i rock etkileri taşıyan bir yorumla söylemek, şarkıyı içimde hissetmeme ve onu kendi duygularımla yoğurmama olanak tanıdı. Rock şarkıları seslendirirken içimdeki tutkuyu ve gücü daha iyi ifade edebiliyorum.

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AŞK, İNSANI BAZEN YARALAYABİLİYOR

◊ Dinleyiciler “Aşkperest”le hangi duygulara kapılacak?

- “Aşkperest”te en çok, o derin ve içten aşk duygusunu hissettirmeyi amaçladım. Aşk, insanı hem heyecanlandıran hem de bazen yaralayan bir duygu. Bu şarkıda dinleyicilerin kendi kalp hikâyelerini bulmalarını istiyorum. Şarkıyı dinlerken kalplerinin en derinlerine dokunan, tanıdık ama özel bir sıcaklık hissetsinler. Bazen gülümseten, bazen de içten içe hüzün veren bir aşk yolculuğu bu.

◊ Bu şarkıyı kariyerinizde nasıl bir yere koyuyorsunuz?

- Aslında “Aşkperest” benim için sadece bir cover değil, aynı zamanda kariyerimde yeni bir dönemin habercisi. Yıllar sonra Yıldız Tilbe’nin bu güçlü şarkısını söylemek benim için çok özel bir deneyim. Rock tarzında yorumlayarak şarkının duygusal derinliğini farklı bir boyuta taşıdığımı düşünüyorum. Kariyerimde şimdiye kadar yaptıklarıma ek olarak daha farklı, daha güçlü, özgün projelere yöneleceğim bir dönem başlıyor. “Aşkperest” bu dönemin başlangıcı.

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1 YILDIR ŞAN DERSİ ALIYORUM

◊ Şarkının kayıt süreci nasıl geçti?

- Şarkının ilk aranjörü Kahev Bahçevan, bu yeni versiyonun da aranjesini yaptı ve ona taze bir soluk kazandırdı. Ses teknisyeni olarak Sarp Özdemiroğlu ile çalışmak büyük şanstı. Ayrıca yaklaşık 1 yıldır opera sanatçısı Didem Balıktan’dan şan dersleri alıyorum. Bu şarkıda da vokal koçluğumu üstlendi.

◊ Klip çalışmanızdan da bahseder misiniz biraz?

- Yapay zekâ teknolojisiyle masalsı bir dünya yarattık. Zaman ve mekânın ötesine geçen, rüya gibi bir dünya kurduk. Yapay zekânın katkısıyla düşlerimizde canlanan bir evren yarattık.

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AŞKPEREST’İ SÖYLEMEK BENİM İÇİN ONUR

◊ Müzik yolculuğunuzda sizi etkileyen sanatçılar var mı?

- Her zaman duygularıyla derin izler bırakan sanatçılardan ilham aldım. “Aşkperest” için özellikle Yıldız Tilbe’nin bende çok ayrı bir yeri var. Onun bana bu şarkıyı hediye etmesi, şarkının ruhunu benimle paylaşması gerçekten çok özel bir anlam taşıyor. Yıldız Tilbe sadece bir şarkıcı değil, insanın kalbine dokunan, en derin hislerine ayna tutan bir sanatçı, şair, halk ozanı.

◊ Dinleyicilerden nasıl geri dönüşler aldınız?

- Çok güzel dönüşler aldım. Dinleyicilerin rock tınılarıyla buluşmuş bu yorumu beğenmiş olmaları beni çok mutlu ediyor.

DÜET YAPMAK İSTİYORUM

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◊ Gelecek projeleriniz de bu tarzda mı olacak? Yoksa farklı türlerde şarkılar da yapacak mısınız?



- Bu benim kendimi en iyi hissettiğim, gerçekten ben olduğum bir tarz. Ancak farklı türlere de her zaman açığım. Müziğin sınırlarını keşfetmek ve kendimi yeniliklerle ifade etmek bana ilham veriyor. Özellikle bir düet yapmayı çok istiyorum. Başka bir sanatçıyla ortak bir projede buluşmak, müziğe yeni bir renk katmak harika olur.

MÜZİK GRUBU KURDUM

◊ Canlı performanslarınız olacak mı? Yeni projelerinizde sizi sahnede görebilecek miyiz?

- Evet, olacak. Yakın zamanda bir müzik grubu kurdum ve sahneye çıkmak için heyecanlanıyoruz. Şarkıları kendi tarzımı ve yorumumu yansıtarak dinleyicilere sunmak istiyorum. Canlı performanslarımızla onları benzersiz bir müzik yolculuğuna davet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.