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Şebnem Ferah rüzgarı

Güncelleme Tarihi:

#Şebnem Ferah#İzmir#Konser
Şebnem Ferah rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 08:26

Şebnem Ferah’ın, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndüğü konser serisinin yeni durağı önceki akşam İzmir Arena oldu. Tüm biletleri tükenen konserde İzmir seyircisi her şarkıya eşlik etti.

Şebnem Ferah, 6 yıl önce 7 Mart’ta İzmir’de verdiği son konseri sonrası, sessizliğini 3 Haziran İstanbul KüçükÇiftlik ile bozmuştu.

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Sanatçı, büyük ilgi gören performans serisininin ikinci durağında İzmir Arena’da sahne aldı.

Şebnem Ferah rüzgarı

İmer Özgün - Salih Bademci

Ferah hayranları konserden saatler öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Şebnem Ferah rüzgarı

Melike Şahin

Sanatçı, dünden bugüne sevilen şarkılarını hayranları ile söyledi. Ünlü isimler de Ferah’ı izlemeye geldi.

Şebnem Ferah rüzgarı

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#Şebnem Ferah#İzmir#Konser

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