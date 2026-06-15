Şebnem Ferah rüzgarı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 08:26
Şebnem Ferah’ın, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndüğü konser serisinin yeni durağı önceki akşam İzmir Arena oldu. Tüm biletleri tükenen konserde İzmir seyircisi her şarkıya eşlik etti.
Şebnem Ferah, 6 yıl önce 7 Mart’ta İzmir’de verdiği son konseri sonrası, sessizliğini 3 Haziran İstanbul KüçükÇiftlik ile bozmuştu.
Sanatçı, büyük ilgi gören performans serisininin ikinci durağında İzmir Arena’da sahne aldı.İmer Özgün - Salih Bademci
Ferah hayranları konserden saatler öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Melike Şahin
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Sanatçı, dünden bugüne sevilen şarkılarını hayranları ile söyledi. Ünlü isimler de Ferah’ı izlemeye geldi.