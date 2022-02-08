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Şebnem Dönmez panikledi! 'Sevgilim değil kesin bilgi'

#Şebnem Dönmez#Yeni Köy#Son Yaz
Şebnem Dönmez panikledi Sevgilim değil kesin bilgi
Behlül AYDIN

Şebnem Dönmez, birlikte kahvaltı yaptığı erkek arkadaşıyla görüntülenince panikledi.

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ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ

Oyuncu Şebnem Dönmez, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Yeniköy’deydi. Kahvaltı yapan ikili, mekan çıkışı görüntülendiklerini fark edince panikledi. Dönmez, yanındaki kişi için “Çok yakın arkadaşız. Sevgilim değil, kesin bilgi” diye açıklama yaptı.

Şebnem Dönmez panikledi Sevgilim değil kesin bilgi

GÖRÜŞTÜĞÜM PROJELER VAR

Şebnem Dönmez son olarak “Son Yaz” dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, gündeminde yeni bir proje olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Görüştüğümüz, üzerinde çalıştığımız projeler var ama şu an kesinleşen bir proje yok.”

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