Şebnem Dönmez panikledi! 'Sevgilim değil kesin bilgi'

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ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ

Oyuncu Şebnem Dönmez, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Yeniköy’deydi. Kahvaltı yapan ikili, mekan çıkışı görüntülendiklerini fark edince panikledi. Dönmez, yanındaki kişi için “Çok yakın arkadaşız. Sevgilim değil, kesin bilgi” diye açıklama yaptı.

GÖRÜŞTÜĞÜM PROJELER VAR

Şebnem Dönmez son olarak “Son Yaz” dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, gündeminde yeni bir proje olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Görüştüğümüz, üzerinde çalıştığımız projeler var ama şu an kesinleşen bir proje yok.”