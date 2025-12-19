Şebnem Bozoklu 'dost kazığı yedim' demişti... O isim Ezgi Mola mı?

Haberin Devamı

ŞEBNEM Bozoklu, İbrahim Selim’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. 2019 yılında gazeteci ve köşe yazarı Kanat Atkaya ile evlenen ünlü oyuncu programda “Birinden ömür boyu aşk tavsiyesi alacak olsan kimden almak isterdin” sorusuna yanıt verdi:



“Eşimle daha yeni tanışmıştık. Bundan 7-8 yıl önce bir partide Özkan Uğur ile karşılaşmıştık. Özkan Abi’nin de çok hoş tatlı bir eşi vardır. Uzun yıllardır da birlikteler. Eşim de Özkan Abi’ye demişti ki: ‘Abi ne kadar güzel bir ilişki bu, yıllardır devam ediyor. Bunun sırrı var mı’ Özkan Abi de bize bakıp demişti ki: ‘Tek bir şey söyleyeceğim; kurcalamayın.’ O kadar doğru ki. Bakın düşündükçe delirirsiniz. Bence de kurcalamamak lazım. Hele âşık olduğunuz biriyle olan ilişkinizi hiç kurcalayıp yıpratmamak gerekiyor. Çok iyi dinledik biz Özkan Abi’yi. Kanat’çığımla 8. yılımıza giriyoruz.”

Ünlü oyuncu “En son ne zaman kazık yedin?” sorusunu da samimi bir şekilde yanıtladı:“Evet yedim ve hâlâ sindiremedim. Ama o kazığın ne olduğunu asla size söylemeyeceğim.” Bozoklu, “Hayatından en son çıkardığın kişi kim ve neden çıkardınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İnsanlara yansıttığı imajının kendi gerçeğiyle alakası olmadığı için birini çıkardım.”Şebnem Bozoklu’nun bahsettiği kişinin bir dönem yakın dostu olan ama şimdilerde görüşmediği Ezgi Mola olduğu iddia edildi.

HOCALAR ŞARKIMA ÇOK GÜLDÜ

Şebnem Bozoklu yıllar önce konservatuvar sınavındaki anısını da paylaştı: “1996 yılında konservatuvar sınavına giriyorum. İlk bölüm oyunculuk aşamasıydı, çıktım sahnelerimi oynadım. İkinci aşama da şan sınavı. Şan sınavının kapısında beklerken 2-3 tane üst sınıftan çocuk geldi. Her şeyi benden daha iyi biliyorlar. Ben daha 17 yaşındayım. ‘Ne söyleyeceksin’ diye sordular. ‘Mozart’tan Kardeşlik Şarkısı’ söyleyeceğim’ dedim. Bana dediler ki, ‘Burası şan bölümü değil, oyunculuk okulu. Ağzından çıkanı vücudunla gösterebiliyor musun? Hocalar bununla ilgileniyorlar.’ Ben de girince el hareketleriyle şarkıyı söylemeye başladım, hocalar çok güldü. Ne safmışım! “

