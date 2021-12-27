Sayılarla “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”

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Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri Trabzon, Hatay, İstanbul, Gümüşhane, Niğde, Nevşehir, Sivas, Adana ve Ankara olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi ve 200 mekân kullanıldı.

