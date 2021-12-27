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Sayılarla “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”

#Kesişme; İyi Ki Varsın Eren#Eren Bülbül#Trabzon

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi için geriye sayım başladı. Film, Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde tüm Türkiye’de 350 sinemada, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

 

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Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri Trabzon, Hatay, İstanbul, Gümüşhane, Niğde, Nevşehir, Sivas, Adana ve Ankara olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi ve 200 mekân kullanıldı.

Sayılarla “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”

Trabzon’daki çekimler, Eren Bülbül’ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı Mahallesi ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi. Eren Bülbül’ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar, Maçka’daki okulu, çarşılar filmde mekân olarak kullanıldı.
Sayılarla “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”

Filmde bin 195 oyuncu rol aldı… 1200 adet kostüm dikildi…
Pandemi döneminde alınan önlemler sayesinde hiç koronavirüs vakası yaşanmadan toplam 3 ay süren çekimlerde, 1 helikopter, 22 askeri araç, 54 sivil araç kullanıldı. Ön hazırlık dahil 10 bin 428 kilometre mesafe katedildi. Filmde, yardımcı oyuncular dahil toplam bin 195 oyuncu rol aldı, 407 sahne, bin 264 plan çekildi ve bin 200 adet kostüm dikildi. 3 bin kostüme eskitme yapıldı.

 

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