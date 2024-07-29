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Savcılık harekete geçti... Tuğba Ekinci'ye soruşturma!

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#Tuğba Ekinci#Tuğba Ekinci#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Savcılık harekete geçti... Tuğba Ekinciye soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 15:21

İstanbul’da sahne aldığı ödül töreninde söylediği sözler nedeniyle şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

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Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin İstanbul’da sahne aldığı ödül töreninde söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Ekinci’nin sözlerinin suç kapsamı içinde olup olmadığının değerlendirilmesi için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmaya ait video kaydının tamamının istenilerek çözümünün yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazıldığı öğrenildi.

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#Tuğba Ekinci#Tuğba Ekinci#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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