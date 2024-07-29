Savcılık harekete geçti... Tuğba Ekinci'ye soruşturma!

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Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin İstanbul’da sahne aldığı ödül töreninde söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu.



Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Ekinci’nin sözlerinin suç kapsamı içinde olup olmadığının değerlendirilmesi için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmaya ait video kaydının tamamının istenilerek çözümünün yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazıldığı öğrenildi.