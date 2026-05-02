Şaşırtan benzerlik

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:45

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz ve Fas Sultanı Moulay Youssef arasındaki benzerlik iddiası şaşırttı.

1926 yılında Paris’te çekilen görüntülerde bulunduğu iddia edilen Fas Sultanı Moulay Youssef’in, Cem Yılmaz’a olan benzerliğinin dikkat çekildiği video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Viral hale gelen görüntülere Cem Yılmaz da esprili bir yanıt verdi.

Sosyal medyada yapay zekâyla yapılan bir karesini paylaşan ünlü komedyen “Fas prensi değilim sadece 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor” sözleriyle hem benzerlik iddiasına gönderme yaptı hem de takipçilerini güldürdü.

Cem Yılmaz, “Erşan Kuneri” dizisinde canlandırdığı Faqbadi karakterinin fotoğrafını paylaşarak “Fas prensi değilim” dedi.

Öte yandan videodaki kişinin Moulay Youssef değil Cezayirli başağa Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana olduğu öne sürüldü.

 

#Cem Yılmaz#Fas Sultanı Moulay Youssef#Şeyh Bouaziz Ben Muhammed Ben Gana

