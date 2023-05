Şarkımı dinlerken 25 bin TL ceza yedim

Haberin Devamı

◊ Cengiz Bey son şarkınız ile “Sevsene” dediniz. Dinleyici şarkıyı sevdi mi?

- Dinleyicimiz şarkıyı çok sevdi. Zaten şarkıyı yayınlamadan önce yüzlerce kişiye dinletir, test ederim. Beklediğim ilginin fazlası geldi. O yüzden çok mutluyum. Sevsene çok naif bir şarkı. Klibi de yurtdışında Hayrettin Güneş yönetmenliğinde çektik. YouTube’da ise 20 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştık.

◊ Bir sevgi eksikliği mi hissettiniz de “Sevsene” dediniz?

- Etrafımda tartışan karı-koca ve sevgilileri hep uyarırdım. “Bağırmayın, birbirinizi sevin” derdim. Sevginin çözemediği hiçbir şey yok. ‘Sevsene’ bugüne kadar yazdığım en özel şarkı. Şarkıyı arabada dinlerken, İzmir-Çeşme arası 25 bin TL trafik cezası yedim. Şarkıya kendimi kaptırmış, söyleyenin de ben olduğumu unutmuştum. Kendimi dinlemişim. Aslında böyle dinlemek bir yetenek ister. Kendini dinlerken kusurlarını duymazsın. Ben önce kusurlarımdan başlarım.

MÜZİĞİMİ YAPMAMI ENGELLEDİLER

◊ Cengiz Bey “Müzik sektöründe engellendim” açıklaması yaptınız. Bu engeller nedir?

- Emeğime yazık etmemek için dilimi tutmaya çalışıyorum. Bu, içimde 20 yıllık bir kangren. O kişiler benimle halen uğraşıyor ama ben uğraşmaktan vazgeçtim. Allah’a havale ediyorum. Yeni çıkaracağım şarkılarla cevabımı veriyorum. Zaten bu camiada bir iki kişi var, parsellemişler her yeri.‘Yılan’ şarkım çıktığı an 100 milyon tıklanacaktı. O iki kişi beni engelledi. Bütün türkü barlara şarkı düştü. Herkes o şarkı sayesinde kimlik sahibi oldu. Sonra benim şarkıyı okumama izin vermediler. Ona rağmen kinci biri değilim. Onlara ‘Adını açıklarım, sokağa çıkamazsın’ dedim.

◊ Yeni bir şarkı var mı?

- Yakında ‘İhmal’ şarkımız çıkacak. Her çıkaracağım şarkı bir öncekini döver.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKIMI OKUYACAKTI

◊ Sizi bu kadar şarkı yazmaya iten ilham kaynağı nedir?

- Acıdan beslenen bir adamım. Acı çekmeden olmaz. Bugün çektiğim acı akşam bana şarkı yazdırmaz. Birikmiş acılar yazdırır. Yediğim darbeler bana böyle üretkenlik olarak dönüyor.

◊ Birçok isme şarkı verdiniz. ‘Keşke şarkımı şu isim okusaydı?’ dediğiniz biri var mı?

- ‘Bitanem’ şarkısı için bunu diyebilirim. İbrahim Tatlıses’e vermiştim ama ondan önce Müslüm Gürses istemişti. Benim de hayran olduğum tek adam Müslüm Gürses. ‘Bitanem’ şarkımı ona vermek istiyordum. Müslüm Gürses’in şarkımı okumadan vefat etmesi içimde büyük bir ukde.

◊ Şu an şarkı verdiğiniz isimler var mı?

- 3 kişiye... Özcan Deniz’e bir şarkı vereceğim. Sahnedeki duruşu, yakınlığı ile gönlümü fethetti. Şimdi ben onun gönlünü fethedeceğim. Alişan da uzun zamandır şarkı istiyordu. Bir şarkımı cover yapacak ve bir şarkı daha vereceğim. Geçen gün de Okan Kurt ile karşılaştım. “Bize şarkı vermeyecek misin?” dedi. Böylelikle de Demet Akalın’a bir cover ve yeni şarkı vereceğim.

ŞARKICI DEĞİL SANATÇIYIM

◊ Size şarkıcı denilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz?

- Toplum olarak şunu yanlış biliyoruz. Şarkıcı, sanatçı, yorumcu vardır. Şarkıcı, başkalarının şarkılarını okumaya çalışana denir. Yorumcu, başkalarının şarkısını alıp kendi gibi okuyana.

Mesela MÜSLÜM GÜRSES, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ajda Pekkan bunlar yorumcu. Sanatçı ise yazan, besteleyen, icra eden, sahneye çıkan insanlara denir. Ben şarkıcı değil, sanatçıyım.

◊ Yaz planları var mı?

- Çeşme’de Cahide’de olacağım. Orayla anlaştık. Yurtdışı konserleri dışında başka bir mekanda çıkmayabilirim. Kışın da İstanbul Cahide’deyim.

Hayrettin Güneş: KLİBİ HOLLYWOOD TEKNİĞİ İLE ÇEKTİK

◊ Hayrettin Bey sizi Grand Müzik sahibi olarak tanıdık ama bu şarkıda hem yapımcı hem yönetmen kimliğinizi gösterdiniz...

- Almanya’da 14 yaşında babamın bakkalında Yeşilçam filmleri satardık. Yönetmenlik merakım o dönemden kaldı. Bu yönetmenliğini yaptığım 5’inci şarkı. Özel bir yere sahip.

◊ Biraz klipten bahseder misiniz? Klibi farklı bir teknikle çekmişsiniz.

- Hollywood tekniğini kullandık. Kameraların hepsi Hollywood filmlerinde kullanılanlardan. Çekimin kalitesi diğerlerinden çok ileri. 8 saatlik kayıttan 3.5 dakikalık bir hikâye yarattık. Klipte küçük kızım da oynadı. Bağırma ile bir yere varılamayacağını, sevgi ile her şeyin çözülebileceğini vurgulamak istedik.

YENİ SESLERE AÇIĞIZ

◊ Grand Müzik olarak yeni seslere bakış açınız nedir?

-Şirket olarak yeni seslere her zaman açık olduğumu her fırsatta belirttim. Piyasamızın güzel yetenekli seslere her zaman ihtiyacı var. Sürekli arayış içerisindeyim. Sesi, duruşu, yeteneği olan kardeşlerime gereken desteği veriyorum, vermeye de devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

◊ Hedeflerinize ulaştınız mı?

- Cengiz İmren ile 4 senedir birlikteyiz. Birlikte çok büyük bir yol katetti. Yolumuz uzun ama daha yapacağımız çok güzel işler olacak.