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Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

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#Tanyeli#Bostancı Gösteri Merkezi#Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun
Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 09:20

Bir süredir kanser tedavisi gören Tanyeli için özel bir konser düzenlendi.

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Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen “Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun” konserini Çağla Şıkel ile Saba Tümer sundu. Gecede Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara, Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası eşliğinde sahneye çıkıp şarkılar söyledi.

Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

Hakan Altun
Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

Yıldız Tilbe
Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

Gecenin sponsoru Kazancı ailesinden Ayşe Kazancı - Tanyeli’nin doktoru Bilgi Baca
Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

Zara
Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

Gecede Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası da sahne aldı.
Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

Saba Tümer - Çağla Şıkel

Hastane odasından mesaj gönderen Tanyeli, “Sevgilerimi iletiyorum. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Bu gece benim için çok kıymetli. Hayalim orada türkü okumaktı ama size buradan eşlik edeceğim” dedi. 

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Oğullarından teşekkür

Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

 Tanyeli’nin oğulları Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kıral, konsere katılan sanatçılara ve müzikseverlere teşekkür etti. Annelerinin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen kardeşler, iyileşme umutlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

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#Tanyeli#Bostancı Gösteri Merkezi#Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun

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