Şarkılar Tanyeli için... Oğulları teşekkür etti

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Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen “Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun” konserini Çağla Şıkel ile Saba Tümer sundu. Gecede Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara, Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası eşliğinde sahneye çıkıp şarkılar söyledi.



Hakan Altun



Yıldız Tilbe



Gecenin sponsoru Kazancı ailesinden Ayşe Kazancı - Tanyeli’nin doktoru Bilgi Baca



Zara



Gecede Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası da sahne aldı.



Saba Tümer - Çağla Şıkel



Hastane odasından mesaj gönderen Tanyeli, “Sevgilerimi iletiyorum. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Bu gece benim için çok kıymetli. Hayalim orada türkü okumaktı ama size buradan eşlik edeceğim” dedi.

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Oğullarından teşekkür





Tanyeli’nin oğulları Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kıral, konsere katılan sanatçılara ve müzikseverlere teşekkür etti. Annelerinin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen kardeşler, iyileşme umutlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.