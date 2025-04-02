Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

Haberin Devamı

Kardeşim





Antalya’daki Mirage Park Resort Otel’de sahneye çıkan Deniz Seki, Volkan Konak için “Dido” şarkısını söylerken ağladı: “Allah taksiratını affetsin kardeşim.”

En zor gece



Öykü Gürman bayramın ikinci günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, “Meslek hayatımın en zor gecesi. Volkan Abi için çok üzgünüm, hâlâ inanamıyorum. Bana çok destek olmuştu” dedi.

Gürman sahnede gözyaşlarına boğuldu: “Benim için çok zor bir gece. Bugün bütün şarkılarımız Volkan Abimiz için!” (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Bayram ve cenaze

Derya Uluğ bayramın ikinci günü Kıbrıs’ta dinleyicileriyle buluştu. Volkan Konak’ın şarkılarını seslendiren Uluğ, duygularını “Dışımız bayram, içimiz cenazeydi bugün” sözleriyle ifade etti.

Şarkıcı, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlara da tepki gösterdi: “Sevmeyebilirsin, saygı duymayabilirsin ama ölümde bile ayrışmak çok üzüyor insanı.”

‘Müzisyenin cenazesi olmaz’ derdi

Koray Avcı, Merit Royal Diamond’da dinleyicileriyle buluştu. Konserine Volkan Konak şarkılarıyla başlayan Avcı, gözyaşlarına engel olamadı:

“15 yıl önce sokakta insanlar çevremde toplansın diye bu şarkıları söylerdim. Hayalim hep onunla şarkı söylemekti. O daha fazlasını yaptı; abim, öğretmenim oldu. Bir sözü vardı; ‘Müzisyenin cenazesi, düğünü olmaz’ derdi. Babamı kaybettiğimde mahvolmuştum ama sahneye çıktım. Bugün de Volkan Abi için söylüyorum.” (Behlül AYDIN)

Dido’yla andı

Haberin Devamı





Kıbrıs’taki Merit Park Hotel’de sahneye çıkan Merve Özbey, repertuvarında Volkan Konak’ın “Dido” şarkısına yer verdi. Dinleyicileri hep bir ağızdan Özbey’e eşlik etti.

Ağlatan düet

Kıbrıs’taki Concorde Tower Otel’de konser veren Bülent Ersoy, sahnesinde Ferman Toprak’ı ağırladı.

İki ünlü, Volkan Konak’ın şarkılarını seslendirdi. Bülent Ersoy, gözyaşları içinde sanatçıya rahmet diledi.

Ne bahar kaldı ne de bayram

Cratos Premium Hotel’de sevenleriyle buluşan Mahsun Kırmızıgül, kısa süre önce annesini toprağa verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“Son 6 aydır canımdan çok sevdiklerimi kaybettim. Volkan Abi’yi öğrendiğimde elim ayağım boşaldı. Bir sanatçı için en sevdiği yer olan sahnede, alkışlar arasında gitti. Ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son dönemde ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız kaldı ne bayramımız.” (Behlül AYDIN)

Konak’a ithaf etti

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, geçen pazartesi akşamı Kıbrıs-Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de bayram konseri verdi.

Sanatçı, şarkılarını yakın dostu Volkan Konak’a ithaf etti: “Bütün güzellikler, bütün şarkılar son yolculuğuna uğurladığımız Volkan Konak’a gelsin.”

Haberin Devamı

Ustalarla başladı

Özcan Deniz, önceki akşam Cahide Palazzo’daki konserini Volkan Konak’ın “Yarim Yarim” şarkısıyla açtı.

Ardından Edip Akbayram’ın “Aldırma Gönül” şarkısını seslendiren Deniz, ayakta alkışlandı.