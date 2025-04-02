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Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

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#Volkan Konak#Bayram Konserleri#Volkan Konak Vefat
Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 09:30

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Volkan Konak müzik dünyasını yasa boğdu. Bayramın ikinci günü gerçekleşen konserlerde şarkılar usta sanatçı için seslendirildi, gözyaşları sel olup aktı...

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Kardeşim

Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

Antalya’daki Mirage Park Resort Otel’de sahneye çıkan Deniz Seki, Volkan Konak için “Dido” şarkısını söylerken ağladı: “Allah taksiratını affetsin kardeşim.”

En zor gece

Öykü Gürman bayramın ikinci günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, “Meslek hayatımın en zor gecesi. Volkan Abi için çok üzgünüm, hâlâ inanamıyorum. Bana çok destek olmuştu” dedi.

Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

Gürman sahnede gözyaşlarına boğuldu: “Benim için çok zor bir gece. Bugün bütün şarkılarımız Volkan Abimiz için!” (Behlül AYDIN)

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Bayram ve cenaze

Derya Uluğ bayramın ikinci günü Kıbrıs’ta dinleyicileriyle buluştu. Volkan Konak’ın şarkılarını seslendiren Uluğ, duygularını “Dışımız bayram, içimiz cenazeydi bugün” sözleriyle ifade etti.

Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

Şarkıcı, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlara da tepki gösterdi: “Sevmeyebilirsin, saygı duymayabilirsin ama ölümde bile ayrışmak çok üzüyor insanı.”

‘Müzisyenin cenazesi olmaz’ derdi

Koray Avcı, Merit Royal Diamond’da dinleyicileriyle buluştu. Konserine Volkan Konak şarkılarıyla başlayan Avcı, gözyaşlarına engel olamadı:

Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

“15 yıl önce sokakta insanlar çevremde toplansın diye bu şarkıları söylerdim. Hayalim hep onunla şarkı söylemekti. O daha fazlasını yaptı; abim, öğretmenim oldu. Bir sözü vardı; ‘Müzisyenin cenazesi, düğünü olmaz’ derdi. Babamı kaybettiğimde mahvolmuştum ama sahneye çıktım. Bugün de Volkan Abi için söylüyorum.” (Behlül AYDIN)

Dido’yla andı

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Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

Kıbrıs’taki Merit Park Hotel’de sahneye çıkan Merve Özbey, repertuvarında Volkan Konak’ın “Dido” şarkısına yer verdi. Dinleyicileri hep bir ağızdan Özbey’e eşlik etti.

Ağlatan düet

Kıbrıs’taki Concorde Tower Otel’de konser veren Bülent Ersoy, sahnesinde Ferman Toprak’ı ağırladı.

Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

İki ünlü, Volkan Konak’ın şarkılarını seslendirdi. Bülent Ersoy, gözyaşları içinde sanatçıya rahmet diledi.

Ne bahar kaldı ne de bayram

Cratos Premium Hotel’de sevenleriyle buluşan Mahsun Kırmızıgül, kısa süre önce annesini toprağa verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

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Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

“Son 6 aydır canımdan çok sevdiklerimi kaybettim. Volkan Abi’yi öğrendiğimde elim ayağım boşaldı. Bir sanatçı için en sevdiği yer olan sahnede, alkışlar arasında gitti. Ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son dönemde ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız kaldı ne bayramımız.” (Behlül AYDIN)

Konak’a ithaf etti

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, geçen pazartesi akşamı Kıbrıs-Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de bayram konseri verdi.

Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

Sanatçı, şarkılarını yakın dostu Volkan Konak’a ithaf etti: “Bütün güzellikler, bütün şarkılar son yolculuğuna uğurladığımız Volkan Konak’a gelsin.”

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Ustalarla başladı

Özcan Deniz, önceki akşam Cahide Palazzo’daki konserini Volkan Konak’ın “Yarim Yarim” şarkısıyla açtı.

Şarkılar, gözyaşları Volkan Konak için

Ardından Edip Akbayram’ın “Aldırma Gönül” şarkısını seslendiren Deniz, ayakta alkışlandı.

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#Volkan Konak#Bayram Konserleri#Volkan Konak Vefat

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