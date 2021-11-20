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Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta konuğu Altay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

#Şarkıcı Altay#Altay Kimdir#Şarkılar Bizi Söyler
Şarkılar Bizi Söylerin bu hafta konuğu Altay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen Arabesk şarkılar seslendirilecek. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında ünlü şarkıcı Altay da gündemdeki isimler arasında bulunuyor. Peki, Altay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte şarkıcı Altay'ın şarkıları ve merak edilenler...

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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Arabesk şarkılarını ünlü isimlerle birlikte seslendirecekler. Bu isimlerden biri olan Altay'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte şarkıcı Altay'ın şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler...

Şarkılar Bizi Söylerin bu hafta konuğu Altay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli

ALTAY KİMDİR?

Altay 1970 yılında Rize'de doğmuştur. Türk pop müziği sanatçısı Altay'ın ilk albümü ''Kalpsizsin'', 2000 yılında yayımlandı. İkinci albümü ''Yolcu Yolunda Gerek'' Haziran 2001'de yayınlandı. 23 Kasım 2002'de ''Seninle'' albümü, 21 Haziran 2004'de ''Anadolu'dan Dünyaya'' albümlerini çıkardı. 20 Haziran 2006'da çıkan ''Öyle Olsun'' albümü, sanatçının Ahmet Özdem firması altında yayınlanan albümüdür. 29 Mayıs 2007'de ''Zor Bulursun'' albümünü çıkardı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı. 15 Nisan 2011'de Poll Production etiketiyle ''Elma'' teklisini çıkarmıştır. 9 Nisan 2013'de yine Poll Production ''Berduş'' albümünü çıkarmıştır. Mayıs 2015'de ''Bay Bay'' EP albümü çıkarmıştır.

 

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