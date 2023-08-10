Şarkıcı Tan Taşçı trafik kazası geçirdi

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur’dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından ekip hastanede müşahede altına alındı.
Hürriyet'in ulaştığı Tan Taşçı'nın basın danışmanı, 'Sağlık durumları iyi, menajerinin kafasında ufak çaplı bir hasar var' dedi.
BODRUM'DA VEGAN HAYAT
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, İstanbul'un kalabalığından bunalınca çareyi Bodrum'a taşınmakta bulmuştu.
Gümüşlük'ten 4 dönüm arsa alan şarkıcı burada vegan bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Yogayla da ilgilenen Taşçı, hayalini kurduğu vegan kafe için de harekete geçmişti.
Hayatını Bodrum'da sürdüren şarkıcı, evinin bir odasını da stüdyoya çevirmişti.