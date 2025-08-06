Şarkıcı Selçuk Alagöz’ün cenazesi alkışlarla İstanbul'a uğurlandı

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Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz, 2 gün önce fenalaşarak Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Alagöz, müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Selçuk Alagöz’ün ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

CENAZESİ İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ



Alagöz için bugün öğlen Turgutreis Merkez Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Selçuk Alagöz’ün ailesi, sevenleri, sanatçı dostları ve çok sayıda kişi katıldı.

Alagöz için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınıp, dua edildi. Selçuk Alagöz’ün bir süre sevenlerinin omuzlarında taşınan cenazesi gözyaşları ve alkışlar arasında toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

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Öte yandan, Alagöz için yarın saat 13.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verileceği belirtildi

’GERÇEK BİR MÜZİK ADAMIYDI’

Sinema oyuncusu Tarık Papuççuoğlu, "Selçuk Alagöz, çok yakın aile dostumdu. Birlikte büyüdük, birlikte eğlendik, birlikte o kadar çok anımız var ki, son dönemde rahatsızlıkları onu iyice yordu. Ama müziğe olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. Gerçek bir müzik adamıydı, nurlar içerisinde yatsın" dedi.