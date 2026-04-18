RÄ±za Tamer son yolculuÄŸuna gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla uÄŸurlandÄ±... Annesinin sÃ¶zleri yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±: Kalbi temiz, gÃ¶nlÃ¼ temiz oÄŸlum

ŞişmanÂ'ın gitarı tabutunun önüne konulurken, annesi Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.
Olay, Ã¶nceki gÃ¼n saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ã‡Ä±rkan Mahallesi Åženkal Sokakâ€™ta meydana geldi.
ÅžarkÄ±cÄ± RÄ±za Tamer ÅžiÅŸman, reÃ§eteli ilaÃ§larÄ±nÄ± iÃ§tikten bir sÃ¼re sonra fenalaÅŸtÄ±. Durumun bildirilmesi Ã¼zerine adrese saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
Ä°lk mÃ¼dahalesi evinde yapÄ±lan ÅžiÅŸman, arkadaÅŸÄ± Åž.T.E. eÅŸliÄŸinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Durumu aÄŸÄ±r olan ve buradaki mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ilÃ§edeki Ã¶zel bir hastaneye sevk edilen ÅžiÅŸman, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.
ÅžiÅŸmanâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ÅŸÃ¼pheli bulunmasÄ± Ã¼zerine Cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan inceleme yapÄ±ldÄ±. RÄ±za Tamer ÅžiÅŸmanâ€™Ä±n cenazesi, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi amacÄ±yla otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan teslim alÄ±nan RÄ±za Tamer ÅžiÅŸmanâ€™Ä±n cenazesi, Ula ilÃ§esinin Akyaka Mahallesiâ€™ndeki Ä°skele MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™na getirildi.
Cenazeye, ÅžiÅŸmanâ€™Ä±n annesi SevgÃ¼l Dalbudak, babasÄ± Haldun ÅžiÅŸman, kardeÅŸi RÄ±fat ÅžiÅŸman, yakÄ±nlarÄ± ve sevenleri katÄ±ldÄ±.
RÄ±za Tamer ÅžiÅŸmanâ€™Ä±n gitarÄ± tabutunun Ã¶nÃ¼ne konuldu. SevgÃ¼l Dalbudak oÄŸlunun TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutuna sarÄ±lÄ±p gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerek, "Annem. Kalbi temiz, gÃ¶nlÃ¼ temiz oÄŸlum, giderken herkesle helalleÅŸmiÅŸ" dedi.
RÄ±za Tamer ÅžiÅŸmanâ€™Ä±n cenazesi ikindi vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Ä°skele MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.