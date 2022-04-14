Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Şarkıcı Özay Bakır'ı, ölümle tehdit eden Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza

#Seren Serengil#Yaşar İpek#Özay Bakır
Şarkıcı Özay Bakırı, ölümle tehdit eden Seren Serengil ve Yaşar İpeke ceza

Şarkıcı Özay Bakır'ı, ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'in yargılandığı davada mahkeme, Serengil'i 3 bin 700 lira adli para cezasına, İpek'i ise 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

Şarkıcı Özay Bakır'ı, eski sevgilisi Seren Serengil ile video paylaşması üzerine ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek'in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özay Bakır'ın avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Seren Serengil ile Yaşar İpek'in avukatları da mahkemeye katıldı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmışlardır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Şarkıcı Özay Bakırı, ölümle tehdit eden Seren Serengil ve Yaşar İpeke ceza

Haberin Devamı

Suçu birbirlerine attılar

Sanık Seren Serengil'in avukatı savunmasında, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtirken, İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.

Seren Serengil'in cezası ertelenmedi

Mahkeme, sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, müşteki Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme ayrıca, sanık İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, toplamda 3 bin 700 lira adli para cezasına çarptırılan Seren Serengil'in, öncesinde adli sicil kaydında bir hükmün bulunması nedeniyle cezasını ertelemedi.

Gözden Kaçmasın

Fotoğraftaki herkes bir gecede şöhret olduFotoğraftaki herkes bir gecede şöhret oldu
#ÜNLÜ İSİMLERİN İLK DİZİLERİ#ONLARI İLK KEZ NEREDE GÖRDÜK
Düğün 4 değil 2 gün sürecekDüğün 4 değil 2 gün sürecek
#DEMET ÖZDEMİR#OĞUZHAN KOÇ
Haberle ilgili daha fazlası:
#Seren Serengil#Yaşar İpek#Özay Bakır

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk