Şarkıcı Nilüfer: Aşk acısı değil huzur istiyorum

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POP müziğin önde gelen isimlerinden Nilüfer, Saba Tümer’in YouTube programına konuk oldu. Romantik şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran 69 yaşındaki ünlü sanatçı, hayatında aşk olmadığı için artık beste yapmadığını söyledi: “Ben şarkılarımı çektiğim aşk acıları sonucu yazan biriyim. ‘Erkekler Ağlamaz’, ‘İnkar Etme’, ‘Karar Verdim’, ‘Olmadı Yar’ şarkılarımı dinleyip bana ‘Neden artık yazmıyorsun?’ diye soruyorlar. Aşk yok, üretkenlik yok. Olmasın da zaten. Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim? Artık kalbim dayanmaz.”

80 YAŞINDA EVLENEBİLİRİM

“80 yaşına geldiğimde belki evlenebilirim ama artık hayatımda huzur ve sakinlik istiyorum” diyen Nilüfer, estetik sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Estetik hassas bir konu benim için. Hem ameliyattan hem de istediğim sonucu alamamaktan çok korkuyorum. Kaşlar, gözler, dudaklar hep aynı. Bence çok gereksiz bir şey. Bu sektöre ‘güzel kadın’ imajıyla girmiş biri değilim ki ayrıca. Şarkı söylüyorum ben. Onlar zor durumda bence. Çünkü herkes yaşlanacak. Bazen, ‘Ay çok yaşlanmış, bitmiş, yazık’ yorumları alıyorum sosyal medyada. Keşke herkes benim gibi yaş alsa, böyle görünse.”

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PINAR DENİZ’İN YORUMUNU ÇOK BEĞENDİM

Müzik sektörüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Nilüfer şöyle konuştu: “1970’li yıllara göre müzik zevki değişti. Eskiden hazırlık aşamasındaki bir şarkının sadece melodisini duyduğumda bile bir şeyler hissederken, şimdi o kadar iddialı konuşamıyorum. Bir şarkı duyuyorum ve inanamıyorum nasıl en çok dinlenenler listesine girebildiğine. Şöyle de zıt bir durum var; bizim zamanımızın besteleri de şu anda çok popüler. Konserime gelen 14-15 yaşındaki çocuklar 50 yıl önce çıkardığım ‘Son Arzum’ şarkısını söylememi istiyor. ‘Yargı’ dizisinin veda gecesinde Pınar Deniz yorumlamış. Ben de onu çok beğendim.”

O ŞARKI ÇAYLAKLIĞIMADENK GELDİ

Sanatçı kariyerine ilişkin bir itirafta da bulundu: “Dünya Dönüyor şarkısı için beni çok ikna etmeye çalıştılar. 17 yaşındaydım. Romantik ve sesimi gösterebileceğim şarkılar söylemek istiyordum. O dönemdeki acemiliğimle şarkının ruhunu anlayamamışım. Çaylaklığıma denk geldi. Allah’tan ikna ettiler. 50 yıldır hâlâ söyleniyor.”

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70’lerde mayo ve mini etek giyiyordum

Geçen ay Ankara’da verdiği konserde transparan bir elbiseyle sahneye çıkan Nilüfer’in “Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlâk nöbetçisi” sözleri gündem olmuştu. Sanatçı, konuyla ilgili “70’li yıllarda ben de mayo ve mini etekler giyiyordum. Farklı yerlere çekildi cümlelerim” açıklamasını yaptı.

'Para almadan çıkmam' dedim

Nilüfer, Zeki Müren’le ilgili bir anısını izleyiciyle paylaştı: “1974 yılında İzmir Fuarı’nda Zeki Müren’in kadrosunda sahneye çıktım.

Organizatör, 20 günün son iki gecesi para almadan sahneye çıkmamı istedi, Zeki Müren’in bu teklifi kabul ettiğini söyledi.



Ben ise para almadan çıkmayacağımı söyledim. 18 günde kazandığım tüm parayla oradan araba alıp İstanbul’a döndüm. Bir daha Zeki Bey’le çalışma imkânım olmadı. Belki de o gece nedeniyle.”