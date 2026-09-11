Şarkıcı Nev yoğun bakımda tedavi görüyor

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Bir süredir yoğun bakımda

Nev’in bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisi, doktorların gözetiminde sürüyor.

Sanatçının bilincinin açık olduğu öğrenilirken, sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.