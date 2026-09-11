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Şarkıcı Nev yoğun bakımda tedavi görüyor

Güncelleme Tarihi:

#Nevzat Doğansoy#Nev#Sanatçı
Şarkıcı Nev yoğun bakımda tedavi görüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:32

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla 2000’li yılların başına damga vuran şarkıcı Nev, sağlık sorunuyla gündeme geldi. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki sanatçının, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Bir süredir yoğun bakımda

Nev’in bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisi, doktorların gözetiminde sürüyor.

Şarkıcı Nev yoğun bakımda tedavi görüyor

Sanatçının bilincinin açık olduğu öğrenilirken, sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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#Nevzat Doğansoy#Nev#Sanatçı

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