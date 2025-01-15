Şarkıcı Kalben: İnsan çok fazla dayak yiyince yerden kalkmıyor

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Kalben, uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programı “Füg”ün yeni bölüm konuğu oldu. Programda anılar hakkında konuşan Kalben, “Bazen keşke o anıya uzun uzun bakabilseydim diyorum. Çünkü bu oldu ve olmamış gibi yola devam etme çabası insanı daha çok yıkan bir şey, birinin ölmediğini farz etmek gibi mesela. Mesela rahmetli babam öldükten sonra onun ölümüyle yüzleşmemek en büyük hatalarımdan biriydi, sonra baktım yüzleşecek araçlarım olmadığı için yüzleşemediğimi gördüm” dedi.

Yıllar önce tacize ve şiddete uğradığını açıklayan Kalben “İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor biliyor musun? Yerde kalıyor, beni yerde dövün diye. Daha az acı çekiyorsun yerdeyken. Her ayağa kalktığında daha güçlü vuruyorlar çünkü” sözleriyle dikkat çekti. Kalben, Gökhan Çınar’ın “Neyi hiç unutmamak isterdin” sorusuna “müzik” cevabını verdi. Kalben müziğe olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Müzik yoluyla çok güzel bir sevgi geldi ömrümün içine.”