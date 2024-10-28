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Şarkıcı Gülşen’in baba acısı... Dostlarının desteğiyle ayakta zor durdu!

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#Gülşen#GÜLŞEN#Gülşen Çolakoğlu
Şarkıcı Gülşen’in baba acısı... Dostlarının desteğiyle ayakta zor durdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 15:53

Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun babası Arslan Bayraktar (79), memleketi Ordu’da toprağa verildi. Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

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Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen’in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep’te oğlunun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gülşen, babasının ölüm haberini Gürcistan’daki programı sırasında aldı, cenazeye katılmak için Ordu’ya geldi.

Şarkıcı Gülşen’in baba acısı... Dostlarının desteğiyle ayakta zor durdu

Arslan Bayraktar, doğup büyüdüğü Ordu’nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

Şarkıcı Gülşen’in baba acısı... Dostlarının desteğiyle ayakta zor durdu

 

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#Gülşen#GÜLŞEN#Gülşen Çolakoğlu

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