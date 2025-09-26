×
Şarkıcı Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi oğlu duyurdu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 07:46

'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirdi.  Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi, oğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun"

'1,5 YILLIK KOMŞUMUZ'

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı. (A.A)

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğmuş, Roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır. Küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır. 1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla tanınmış ve "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarla ün kazanmıştır. Ayrıca özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş, evlilik ve boşanma dönemleri olmuştur. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele etmiş, 2017'de tüp mide ameliyatı yapmış ve önemli kilo vermiştir. İki çocuk annesidir.

