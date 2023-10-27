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Şarkıcı Emirkan kırık kolundan ameliyat oldu

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#Şarkıcı Emirkan#Serap Yıldız#Cumhuriyet Başsavcılığı
Şarkıcı Emirkan kırık kolundan ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 07:17

Şarkıcı Emirkan, park kavgası nedeniyle hastanelik oldu. Emirkan’ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; şarkıcının aracını önüne park ettiği mülkün sahipleri tarafından darp edildiği öne sürüldü.

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Şarkıcının omzu da kırıldı. Emirkan’ın avukatı, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti:

“Emirkan ve eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından ise tacizde bulunan kadının koruması tarafından darp edilerek yaralanmıştır. Darp edilmesi neticesinde vücudunda kırık oluşan Emirkan, oldukça zor bir ameliyat geçirdi. Şu an sağlık durumu iyidir. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Şarkıcı Emirkan kırık kolundan ameliyat oldu

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#Şarkıcı Emirkan#Serap Yıldız#Cumhuriyet Başsavcılığı

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