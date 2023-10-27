Şarkıcı Emirkan kırık kolundan ameliyat oldu

Haberin Devamı

Şarkıcının omzu da kırıldı. Emirkan’ın avukatı, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti:

“Emirkan ve eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından ise tacizde bulunan kadının koruması tarafından darp edilerek yaralanmıştır. Darp edilmesi neticesinde vücudunda kırık oluşan Emirkan, oldukça zor bir ameliyat geçirdi. Şu an sağlık durumu iyidir. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”