Şarkıcı Biricik kimdir nereli kaç yaşında?

Şarkıcı Biricik 1957 yılında Adana’da doğdu. Ailesinin biricik evladı olduğu için Biricik adı verildi.



Ünlü bir caz bateristi olan babası Burhan Tonguç’tan ilk müzik derslerini aldı ve tüm vurmalı sazları çalmayı öğrendi. Tahsil hayatı pek parlak geçmedi. İnsanlardan ve doğadan algıladıklarına kendi duygusunu katarak tekrar insanlara aktarmayı daha olumlu bulan Biricik, kendini tamamen müziğe verdi. Raffi Arslanyan’dan klasik gitar dersleri aldı ve kısa sürede hocasının gözbebeği oldu. Babası Burhan Tonguç'un Vedat Yıldırımbora'yla kurduğu deneysel grup Metronom'da şarkı söyledi. Dadaşlar'la çalışmalar yaptı. Küçük yaştayken Selda Bağcan'ın bir plağında perküsyon dahi çaldı. Daha sonra Orhan Gencebay, büyük bir özenle, küçük sanatçının son rütuşlarını yaptı. Diğer arabeskçilerden onu ayıran özellik, düzenlemelerin daha rock tabanlı olması oldu.



1974 yılında Kervan Plakçılıktan, merhum Özer Şenay imzalı, Dermansın Gel & Aşk Bence Sen Demektir adlı ilk 45’lik plağını çıkardı. 1975 yılında Gencebay ve Özer Şenay’ın yönetmenliğinde, Biricik 1 adlı albümü çıkardı. Aynı yıl, Orhan Gencebay’a düet yaptığı "En Büyük Sır" şarkısındaki yorumu, onun unutulmazlar arasında yer bulmasına olanak tanımıştır.. Bu tarihten sonra arka arkaya birkaç plak daha yaptı. Bu arada seveceği bir erkekle tanışıp, onunla evlendi fakat evliliği sanatını olumsuz bir şekilde etkilemeye başlayınca, eşinden ayrıldı. Tek başına Anadolu’da çeşitli gazinolarda çalıştı. Ardından Londra ve Almanya’da sahneye çıktı. Ama yüreğinde hep Orhan Gencebay’la çalışmanın özlemini duyuyordu. Bu olayı bir dergiye şu şekilde beyan etmişti:

“İstiyordum ama ona gitmeye cesaret edemiyordum. Orhan Gencebay’la ilk çalışmaya başladığım zaman bana çok güvenmiş ve yardım etmişti. Ama ben söz vermeme rağmen bazı plakları yapmadan ayrıldım. Sonra bu yaptığıma çok pişman oldum, fakat iş işten geçmişti.”

Daha sonra tüm cesaretini toplayarak tekrar Gencebay’ın yanına gitti ve yine ondan yardım istedi, Orhan Gencebay da kendisine destek olacağını söyleyince hemen çalışmalara başladılar.

Orhan Gencebay’dan başka Mustafa Sayan, Selahattin Cesur ve Rıfat Şanlıel gibi ustaların parçalarından oluşan Gurbet Kuşları ve İsterdim Sevsen Beni adlı albümleri ardı ardına çıktı ve çok başarılı bir grafik yakaladı. 1985 yılında Kervan Plakçılıktan ayrılan Biricik, bu tarihten sonra pek de göz önüne çıkmayıp, son kasetini 1992 yılında çıkardıktan sonra sessiz sedasız müziğe son verdi.