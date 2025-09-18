Son hali çok konuşulmuştu... Bengü'den açıklama geldi!

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alırken, konser öncesinde çekilen videosuyla gündem oldu.

Sosyal medyada hayranlarının dikkatini çeken yüzündeki değişim, "Yüzüne dolgu mu yaptırdın?" gibi yorumlara yol açtı.

Bengü, bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, takipçilerine cevap verdi.

"Bak yüzüm bu" diyerek açıklamaya başlayan şarkıcı, "Kayseri'de konser öncesi çok tatlı bir röportaj yaptık. 'Allah'ım yüzüne ne yaptın, şişmiş' diyorlar, dolgu falan yok, öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Bengü, sözlerine şöyle devam etti: "Evden çıkarken ki halim bu. Azıcık makyaj yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına bir çerçeve çizdik ve birkaç da makyaj ile işlem yaptık. O yüzden öyle bir görüntü çıktı. Yüzüme bir şey yaptırmadım, ayrıca yaparım da yani."

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

Gülşah Saraçoğlu'nu sevenleri tanımakta zorlandı!

Saraçoğlu söz konusu açıklamasında, “Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu, bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım” ifadelerini kullanmıştı.

Son operasyonuyla birlikte modacının estetik sürecine bir yenisini daha eklediği öğrenildi. 9 saat süren bir operasyon geçiren modacı Saraçoğlu yüzünün son halini 'Bir bebek yaptı beni. Ameliyattan 13 gün sonra ilk makyajım' notuyla paylaştı.

İşte Gülşah Saraçoğlu'nun yüzüne yapılan işlemler;

Boyun ve yüz germe

Alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu

Göz kapağı estetiği

Gözaltı yağ enjeksiyonu

Bişektomi

SEVENLERİ TANIYAMADI

Yıllar içinde yaptırdığı işlemler sonrası bir hayli değişen Saraçoğlu'nu sevenleri tanımakta zorlandı. Saraçoğlu'nun fotoğraflarına, 'Bambaşka biri olmuşsunuz', 'Yıllar geçtikçe gençleşiyorsunuz, Ajda Pekkan gibisiniz' , 'Biri fotoğrafınızı gösterip Gülşah bu dese inanmam' şeklinde yorumlarda bulundular.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir Amerika'da olan Gökhan Özen, Türkiye'ye döndü. Özen'in yüzündeki değişim dikkat çekti.

Gökhan Özen'in elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı ve göz kapaklarını aldırdığı iddia edildi.

"YAPTIRMAZ OLAYDIM"

Estetik dokunuşlardan nasibini alan bir diğer isim de Rafet El Roman'dı...

Pişmanlığından bahseden Rafet El Roman "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" dedi.

HER ŞEY YILLARA MEYDAN OKUMAK İÇİN

Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Doktorun kapısını çalan 60 yaşındaki Sayan, dekolte bölgesindeki yanık izinden kurtulmak için harekete geçti.

Seda Sayan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sayan "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum? İlk olarak sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi... Yanık izim vardı. Yaktılar beni...Dudak üstümden de çok rahatsız oluyordum. Bir de dudak kenarlarım..." dedi.

Seda Sayan daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti.

'SADECE BURNUMU YAPTIRDIM' DEMİŞTİ... SON HALİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu Büşra Pekin diyet ve spor ile 15 kilo verdi. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Pekin'in yüzündeki değişimler de dikkat çekti.

Daha önce 'Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum' açıklaması yapan Büşra Pekin, son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzene çekti. Büşra Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'Çok güzlesiniz, doktorunuz kim?' diye sordu.

Büşra Pekin, verdiği bir röportajda "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım" demişti...

Büşra Pekin fotoğrafını da "Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" notuyla paylaşmıştı...

ALIN DARALTMA YAPTIRMIŞTI, İŞTE SON HALİ...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz yıl göz kapağı ameliyatı yaptırmış, kasım ayında ise alın daraltma işlemi için bıçak altına yatmıştı.

Ünlü müzisyen son halini sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

Umut Akyürek operasyon sonrası "Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ EBRU

Ebru Gündeş yeni fotoğraflarını Instagram hesabında yayınladı.

Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Daha önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş’in yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.

'10 SENE SONRASINI DÜŞÜNDÜM, ROKETLEDİM'

TÜRK halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, “2. Sayfa” adlı programa konuk oldu. Estetik operasyonla yüz ve boyun bölgesini gerdiren 82 yaşındaki sanatçı, “Kendimi halkıma karşı sorumlu hissediyorum. Hem ses olarak hem de görüntü olarak. Yüz gerdirme operasyonunu yaşım daha geçmeden yaptırmak istedim. Öyle küçük operasyonlar da olmaz. Bir kere bayılacaksın, her yeri keseceksin” dedi.

Akartürk sözlerine şöyle devam etti: “Doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim.”

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Ebru Polat Nişantaşı City’s çıkışı aracına binerken görüntülendi.

Polat, sahibi olduğu güzellik merkezinde kalçasına işlem uygulattığını söyledi ve ekledi:

“Herhangi bir estetiğim yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez.”

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Adı bir dönem Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatini çekti. Ekranın en doğal isimleri arasında yer alan Ayça Ayşin Turan'ın sivrilen çenesi gözlerden kaçmadı.

DİLAN DA MODAYA UYDU

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.

Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile bakışları üzerinde toplayan Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Şarkıcı Ceylan'ın kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Daha önce bir çok kez ameliyat masasına yatan Ceylan, hakkındaki idddialara konuk olduğu 2. Sayfa programında yanıt verdi.

Estetik yaptırmadığını söyleyen"Görüntüm doğal. Getirin Kuran'ı el basayım." dedi.

BIÇAK ALTINA YATTI

Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcı dudak ve kol operasyonları geçirdi. Karlı, “Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak” dedi.

GENÇ KIZ GİBİ OLDUM!

Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve yüz gerdirme operasyonu sonrası görüntülendi.

Şarkıcı, en az 20 yaş gençleştiğini söyledi: “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve yüz gerdirme. Pişman değilim. Genç kız gibi oldum. Faik Öztürk çok memnun bu durumdan. 20 yıl geriye gittim. Dişçiye gider gibi iki saatte operasyon yaptılar.”

Safiye Soyman boyun ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdı.

Soyman, yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını açıkladı: “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı.” (Behlül AYDIN)

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 58 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı.

BESTE DE MODAYA UYDU

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI



Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.