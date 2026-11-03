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Şarkı için daire parası aldı... Nazan Öncel’e çok kırıldım!

Güncelleme Tarihi:

#Cenk Eren#Ajda Pekkan#Nazan Öncel
Şarkı için daire parası aldı... Nazan Öncel’e çok kırıldım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:43

Cenk Eren, Nazan Öncel’le uzun süredir devam eden küslüğünün nedenini ilk kez açıkladı: “Kardeşini programıma dahil etmeyince albüm projemiz yarım kaldı.”

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ALBÜM YAPACAKTI, AYLARCA ÇALIŞTIK

Cenk Eren, Nazan Öncel’le küslüğünün sebebini “Rölanti” programında açıkladı: “Bana albüm yapacaktı. Aylarca çalıştık. Sonra kız kardeşinin Nükhet Duru’yla yaptığımız programa dahil olmasını istedi. Bunun tek başıma verebileceğim bir karar olmadığını söyledim. Ardından eşi arayıp Nazan Hanım’ın bana albüm yapmasının kariyerine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Çok üzüldüm.”

Şarkı için daire parası aldı... Nazan Öncel’e çok kırıldım

ŞARKI İÇİN DAİRE PARASI ALDI

Şarkıcı, Öncel’e sitem etti: “İlk şarkıyı niye verdiniz? Benim kariyerinize zarar verecek biri olduğumu 5 ay sonra mı anladınız?” Geçmişte Nazan Öncel’in Cihangir’deki 1+1 daire fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımının altına “10 sene önce bir şarkı için benden bir daire parası almıştınız” yazan Eren, söz konusu paylaşımında da aralarındaki şarkı alışverişine gönderme yaptığını belirtti.

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AJDA’YI DUDAĞINDAN ÖPMEDİM

Cenk Eren, yıllar önce Ajda Pekkan’ı dudaklarından öptüğü iddiasıyla gündeme gelen fotoğrafın perde arkasını da anlattı:

Şarkı için daire parası aldı... Nazan Öncel’e çok kırıldım



“Sahneden inmişti, çok yorulmuştu. Yeniden sahneye çıkması istendi. Elinden tutup yardımcı oldum ve iki yanağından öptüm. Fotoğraf öyle bir açıdan çekilmiş ki sanki dudaklarından öpüyormuşum gibi görünüyor. Çok üzüldük.”

 

 

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#Cenk Eren#Ajda Pekkan#Nazan Öncel

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