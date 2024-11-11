Şarkı değil ilham veriyorum

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Ünlü rock grubu Duman’nIn solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural önceki akşam Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Rock yıldızı eşinin izinden müzik dünyasına adım atan Kıvılcım Ural, kısa süre önce 10 şarkıdan oluşan “Eteklerim Köpeklerim” adını taşıyan ikinci albümü tüm dijital platformlarda yayınladı.

Albümün gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren Kıvılcım Ural “Güzel geri dönüşler alıyorum” dedi. Albümünde yer alan tüm bestelerin sahibi olan Ural, “Eşiniz Kaan Tangöze’ye şarkı veriyor musunuz?” sorusuna “Şarkı vermiyorum ama ilham veriyorum” yanıtını verdi. 2018 yılında evlenen Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze’nin İlayda adlı bir kızları var.