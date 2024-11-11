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Şarkı değil ilham veriyorum

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#Kıvılcım Ural#Kaan Tangöze#Duman
Şarkı değil ilham veriyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 08:36

Kendi imzasını taşıyan 10 şarkılık yeni albümü “Eteklerim Köpeklerim”i beğeniye sunan Kıvılcım Ural “Güzel geri dönüşler alıyorum” dedi. Ural, “Eşiniz Kaan Tangöze’ye beste veriyor musunuz” sorusuna ise “Şarkı vermiyorum ama ilham veriyorum” diye yanıt verdi.

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Ünlü rock grubu Duman’nIn solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural önceki akşam Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Rock yıldızı eşinin izinden müzik dünyasına adım atan Kıvılcım Ural, kısa süre önce 10 şarkıdan oluşan “Eteklerim Köpeklerim” adını taşıyan ikinci albümü tüm dijital platformlarda yayınladı.

Şarkı değil ilham veriyorum

Albümün gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren Kıvılcım Ural “Güzel geri dönüşler alıyorum” dedi. Albümünde yer alan tüm bestelerin sahibi olan Ural, “Eşiniz Kaan Tangöze’ye şarkı veriyor musunuz?” sorusuna “Şarkı vermiyorum ama ilham veriyorum” yanıtını verdi. 2018 yılında evlenen Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze’nin İlayda adlı bir kızları var.

 

 

 

 

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#Kıvılcım Ural#Kaan Tangöze#Duman

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