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Şarkı davasını Hazal kazandı

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#Hazal#Sevdalım#Aşka Dair
Şarkı davasını Hazal kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 08:30

HAZAL, “Sevdalım” ve “Aşka Dair” albümlerinde yer alan 21 eseri izinsiz şekilde dijital platformlarda kullandığı iddiasıyla Ecce Müzik’e açtığı davayı kazandı.

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Şarkıcı, kendisine ait eserlerin izinsiz kullanımını engellemek için avukatı Ergin Akçay aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. Akçay, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil, maddi ve manevi zarara uğramaktadır. İzinsiz kullanımın durdurulmasını, haksız tecavüzün önlenmesini istiyoruz.” 1 yıldır devam eden davada kararını açıklayan mahkeme, Hazal’a ait eserler üzerindeki haksız tecavüzün durdurulmasına hükmetti, firmanın bu eserleri dijital platformlarda izinsiz kullanmasının yasaklanmasına karar verdi.

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#Hazal#Sevdalım#Aşka Dair

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