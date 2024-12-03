Şarkı davasını Hazal kazandı

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Şarkıcı, kendisine ait eserlerin izinsiz kullanımını engellemek için avukatı Ergin Akçay aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. Akçay, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil, maddi ve manevi zarara uğramaktadır. İzinsiz kullanımın durdurulmasını, haksız tecavüzün önlenmesini istiyoruz.” 1 yıldır devam eden davada kararını açıklayan mahkeme, Hazal’a ait eserler üzerindeki haksız tecavüzün durdurulmasına hükmetti, firmanın bu eserleri dijital platformlarda izinsiz kullanmasının yasaklanmasına karar verdi.



