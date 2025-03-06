×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Saraç çifti yeniden mahkemelik

Güncelleme Tarihi:

#Ender Saraç#Benan Saraç#Dr. Ender Saraç
Saraç çifti yeniden mahkemelik
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:52

Ender Saraç ile boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç arasında sular durulmuyor.

Haberin Devamı

Benan Saraç, ilk olarak eşi Dr. Ender Saraç’ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ardından ünlü diyetisyenin 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öne süren Benan Saraç savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Dr. Ender Saraç, davadan beraat etmişti. Aralarındaki ‘çekişmeli’ olarak görülen boşanma davası devam eden Ender Saraç ile Benan Saraç, yeniden adliyelik oldu.

Saraç çifti yeniden mahkemelik

Benan Saraç’ın sosyal medya hesabında, kişisel ortamlarda ve basın yayın organlarında aleyhine konuşarak hakarette bulunduğunu iddia eden Ender Saraç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

ADINI KESİNLİKLE KULLANMADIM

Paylaşımlarının yazacağı kitaba yönelik olduğunu belirten Benan Saraç, “Ender Saraç’ın adını kesinlikle kullanmadım” dedi.

Saraç çifti yeniden mahkemelik


Soruşturma sonucunda, Benan Saraç hakkında ‘zincirleme hakaret’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, bir sonraki celsede Benan Saraç’ın duruşmada hazır edilmesi için davayı erteledi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ender Saraç#Benan Saraç#Dr. Ender Saraç

BAKMADAN GEÇME!