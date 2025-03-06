Saraç çifti yeniden mahkemelik

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Benan Saraç, ilk olarak eşi Dr. Ender Saraç’ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ardından ünlü diyetisyenin 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öne süren Benan Saraç savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Dr. Ender Saraç, davadan beraat etmişti. Aralarındaki ‘çekişmeli’ olarak görülen boşanma davası devam eden Ender Saraç ile Benan Saraç, yeniden adliyelik oldu.

Benan Saraç’ın sosyal medya hesabında, kişisel ortamlarda ve basın yayın organlarında aleyhine konuşarak hakarette bulunduğunu iddia eden Ender Saraç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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ADINI KESİNLİKLE KULLANMADIM

Paylaşımlarının yazacağı kitaba yönelik olduğunu belirten Benan Saraç, “Ender Saraç’ın adını kesinlikle kullanmadım” dedi.