Saplantılı hayranı Tan'ın kabusu oldu

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ŞARKICI Tan Taşçı, yıllardır kendisini saplantı haline getirerek hayranlık sınırını aşacak şekilde taciz eden Nurşan Ç. hakkında bu kez 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Nurşan Ç.’nin hakkında ‘ısrarlı takip’ suçundan ceza davası açılmasına rağmen kedisini psikolojik şiddete maruz bıraktığını öne süren Taşçı, bir sanatçı olarak korunmasının devletin ve mahkemelerin görevi olduğunu ifade etti.



Yıllarca taciz etti



Nurşan Ç.’nin ısrarlı takip ve tacizleri nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını, huzur ve sükûnunun bozulduğunu ileri süren Tan Taşçı, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Aile Mahkemesi’nden 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Soruşturma sonucunda Nurşan Ç. hakkında ‘ısrarlı takip’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tan Taşçı, hakkında ceza davası açılmasına rağmen Nurşan Ç.’nin kendisini tehdit ve taciz etmeyi sürdürdüğünü ileri sürerek yeniden korunma talebinde bulundu. Nurşan Ç.’nin müvekkilinin haklarını ve sınırlarını ihlal edici davranışlarda bulunmaya devam ettiğini dilekçesinde belirten Tan Taşçı’nın avukatı Serkan Toper, “Nurşan Ç.’nin yıllardır süregelen taciz ve saldırıları nedeniyle büyük korku yaşayan müvekkil, can güvenliğinden ciddi şekilde endişe duymaktadır. Bu duruma artık tahammül edemeyen müvekkilin bir sanatçı olarak korunması devletin, somut olay bazında yargı yolu kapsamında mahkemelerin görevidir” dedi.



6 ay uzaklaştırma kararı



Talebi kabul eden aile mahkemesi, Nurşan Ç.’nin 6 ay süreyle Tan Taşçı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Nurşan Ç.’nin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsine’ de çarptırılacağını açıkladı.