Saplantılı hayran kabusu sürüyor

Haberin Devamı

TAN Taşçı’nın başı 6 yılı aşkın süredir saplantılı hayranı Nurşan Ç. ile dertte. İddiaya göre; ilişki yaşadıkları algısına kapılarak sosyal medyadan Taşçı’ya mesajlar, videolar ve ses kayıtları gönderen Nurşan Ç. şarkıcıyı fiziki olarak da takip etmeye başladı. Saplantılı hayranının bulunduğu her yere ve konserlerine gelip taşkınlık çıkarmasından rahatsızlık duyan şarkıcı, savcılığa suç duyurularında bulundu, can güvenliğinin sağlanması için de aile mahkemelerine başvurarak sayısız uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir soruşturma sonucu Nurşan Ç. hakkında ‘ısrarlı takip’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



KULİSE GELDİ TEHDİT ETTİ



Tan Taşçı, Nurşan Ç.’nin halen bulunduğu mekânlara gelerek kendisini aradığını, farklı sosyal medya hesaplarından mesajlar gönderdiğini ve son olarak kulisine gelerek kendisiyle ekibini tehdit ettiğini öne sürerek 1 aylık korunma süresinin uzatılması için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukat Serkan Toper aracılığıyla sunulan dilekçede şöyle denildi: “Nurşan Ç. müvekkilin bağlı bulunduğu menajerlik şirketine ve destek olduğu dernek binalarına gidip müvekkili aramaktan geri durmamıştır. Sosyal medyadan sayısız video, ses kayıtları ve mesajlar gönderen Nurşan Ç. müvekkile bir an dahi huzur vermemektedir. Nurşan Ç. müvekkilin iş için kullandığı sosyal medya hesaplarından yaptığı her paylaşımın altına yorumda bulunarak iş hayatına zarar vermektedir. Konserlerde kulise kadar gelerek müvekkilin ve ekibin güvenliğini açıkça tehdit etmektedir. Bu eylemler etkinlik organizatörlerini ve dinleyicileri de endişe ve tedirginliğe sevk etmektedir. Nurşan Ç. sistematik olarak müvekkilin mesleki hayatını sekteye uğratmayı hedeflemektedir.”



MESLEK HAYATININ EN KRİTİK ZAMANI



Tan Taşçı’nın yaz aylarında yoğun şekilde konserler verdiğini belirten Serkan Toper, mahkemeye sunduğu dilekçenin devamında özetle şunlara yer verdi: “Müvekkilin bu dönemi, mesleki hayatının en kritik zaman dilimlerinden bir tanesidir. Yaz sezonunda açık hava konserleri, festivaller, organizasyonlar ve benzeri etkinliklerde sahne alan müvekkilin, bu süreçte hem fiziksel güvenliği hem de mesleki itibarının korunması gerekmektedir. Müvekkilin, kariyerini sürdürdüğü bu yoğun dönemde Nurşan Ç.’nin benzer eylemlerine maruz kalması, yalnızca fiziksel güvenliği için değil, aynı zamanda mesleki başarıları ve halk nezdindeki itibarını da ciddi şekilde tehdit etmektedir. Müvekkilin sanat yaşamını huzur ve güven içinde sürdürebilmesi adına verilen 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını talep ediyoruz.”

Haberin Devamı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Haberin Devamı

Avukatı, Tan Taşçı’nın saplantılı hayranı yüzünden travma yaşadığını belirtti: “Nurşan Ç.’nin müvekkilin bulunduğu etkinliklere, hatta kulislere kadar gelerek güvenliğini tehdit ettiği ortadadır. Müvekkil, bu korkunç saldırılar sebebiyle büyük bir endişe içerisindedir. Nurşan Ç.’nin yıllardır süren bu eylemleri sebebiyle müvekkil travmalar yaşamıştır. Hayati tehlikesi bulunmaktadır ve korunmaya ihtiyacı vardır.”