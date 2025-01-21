Sanatçı Alihan öldü iddialarına sert tepki! “Dava Açacağım”

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Çeşitli sosyal mecralarda sanatçı Alihan ile ilgili bazı asılsız iddialar ortaya atıldı. Son günlerde hakkında çıkan “öldü” haberleriyle ilgili sessizliğini bozan Alihan açtı ağzını yumdu gözünü. Alihan’ın kısa sürede bu iddialara yanıt vermesi hayranlarını rahatlattı.

ALİHAN ÖLDÜ MÜ?

Alihan, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunu net bir şekilde ifade edeyim: Ben buradayım, sağlıklıyım ve üretmeye devam ediyorum. Hakkımda çıkan bu yalan haberler, hem beni hem de ailemi derinden üzmüştür. İnsanların bu kadar acımasız ve sorumsuz davranabilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu haberleri yayanlara karşı hukuki işlem başlatacağımı buradan ilan ediyorum.”

Ünlü sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tür haberlerin hiçbir dayanağı yok ve tamamen kötü niyetle hazırlanıyor. Ailem, yakın çevrem ve sevenlerim bu yalanlardan dolayı büyük bir stres yaşadı. İnsanların biraz daha hassas ve duyarlı olmasını bekliyorum. Bu tür yalan haberler, sadece hedef alınan kişiyi değil, onun çevresindeki herkesi etkiliyor.”