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Sanat dünyası yasta: Büyük acı içindeyiz

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#Kartalkaya#Bolu#Yangın
Sanat dünyası yasta: Büyük acı içindeyiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 08:09

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 79 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.

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Türkan Şoray

Sanat dünyası yasta: Büyük acı içindeyiz

Yüreğimiz yandı. Derinden etkilendiğim bu olayda, kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum.

Ediz Hun

Sanat dünyası yasta: Büyük acı içindeyiz

Ulusça büyük bir acı içindeyiz. Ara tatilde ebeveynleriyle birlikte geçirecekleri mutlu günler bir trajediye dönüştü. Bağrımızdan kopup giden biricik canlarımızın kaybı içimizi kavuruyor. Allah’tan yavrularımıza ve aile bireylerine rahmet niyaz ediyorum.

Hülya Koçyiğit

Sanat dünyası yasta: Büyük acı içindeyiz

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Bugün, Kartalkaya’daki otelde çıkan yangın haberi ile yüreğimize ateş düştü. Büyük umutlar ile hazırlanan valizler, belki günler öncesinden yapılan planlar yerini büyük bir acıya bıraktı. Çok üzgünüm.

Yılmaz Erdoğan

Sanat dünyası yasta: Büyük acı içindeyiz

Yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Çağla Şıkel: Düşündükçe deliriyorum

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oğlu Uzay ile önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi.

Sanat dünyası yasta: Büyük acı içindeyiz

Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciası hakkında konuşan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel “Çok üzgünüm. Düşündükçe deliriyorum, yerimde duramıyorum. Nasıl bu kadar ihmalkâr olunabiliyor? Umarım bu durumun sorumluları en ağır cezayı alır” dedi.  (Sayit DURMAZ)

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#Kartalkaya#Bolu#Yangın

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