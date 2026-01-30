Sanat dünyası yasta... 'O kadar üzgünüm ki, ciğerime oturdu acısı'

Haberin Devamı

DEMET AKALIN





SEREN SERENGİL



Yoruldun canım...

Huzuruna git...

Bırakılmayacak türden bir dünya yok geride

Aklın burda kalmasın

Yaşanılacak gibi bir dunyada mıyız sanki

Gözün arkada kalacak..

Huzur istiyordun

Bu dünyada yok ki huzur, huzur gittiğin ebediyette..

Hem o güzel kalple cennet aralamıştır sana kapılarını..

Şimdi acın yok,

korkun yok,

yorgunluğun da bitti.

Huzuruna git....

Seni çok özleyeceğiz....

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN



"O kadar üzgünüm ki…. Ciğerime oturdu acısı … Cıvıl cıvıl sesi kulağımda çınlıyor, yılan dansı gözümün önünde devamlı dönüyor… Burnumda parfümünün kokusu… O kadar uzun yıllardır tanıyoruz ki birbirimizi... Hülya Avşar showlar, Şahane pazarlar, huysuz çekimlerinde ki eğlenmelerimiz … Huzurla uyuyunuz … Yattığınız yer incitmesin… Tanıdığımız özlediğimiz herkese selam, sevgi. Saygı … Ruhunuz şad olsun …"

ALİŞAN

HÜLYA KOÇYİĞİT

Bazı insanlar vardır sadece yaptıkları işle değil, kalpleriyle iz bırakırlar.

Sevgili Fatih Ürek, sahnedeki ışıltısı, enerjisi, neşesi ve o kendine has sıcaklığıyla hayatımıza renk katan çok özel bir insandı.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

DENİZ PULAŞ

"Melekler yoldaşın olsun. Başımız sağ olsun..."

ZEYNEP TANDOĞAN

Fatih Ürek’in vefat ettiğini öğrendim.

Allah rahmet eylesin.

Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

ALP BALKAN

Canım Fatih çok üzgünüm,huzurla uyu canım benim

BANU ZORLU

"Allah rahmet eylesin..Yazmakta zorlandım,,çok üzgünüm..Ailesine sabir ve başsağlığı dilerim..."

SEMİHA YANKI

"Çok özleyeceğim çok... Işıklarda uyu Fatih"im..."

YONCA EVCİMİK

"Canım Fatih‘im..daha iki gün önce rüyamda buluştuk umutlanmıştım. Huzurla uyu eski dostum"