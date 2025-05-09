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Semt pazarında ünlü var! Sana sarı laleler aldım...

Güncelleme Tarihi:

#Nurgül Yeşilçay#Necati Akpınar#Ortaköy
Semt pazarında ünlü var Sana sarı laleler aldım...
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 09:13

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay, Ortaköy’deki çarşamba pazarında görüntülendi. Sevgilisinin aldığı bir buket sarı laleyle poz veren Yeşilçay, “Sağ olsun aşkım bana devamlı sarı lale alıyor” dedi.

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PAZARDA SİZİ BEKLEMİYORDUM

Sevgilisi Necati Kocabay’la pazarda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, bir anda karşısında muhabirleri bulunca şaşkınlığını gizleyemedi: “Aaa yok artık! Sizin burada ne işiniz var arkadaşlar? Sizi hiç burada beklemiyordum, mahallemize hoş geldiniz.” Kucağındaki bir buket sarı laleyle poz veren oyuncu, “Seviyorum sarı laleleri, gül sevmiyorum. Sağ olsun aşkım da bana devamlı sarı lale alıyor” dedi.

Semt pazarında ünlü var Sana sarı laleler aldım...

UZAK ŞEHİR’İ ASMALI KONAK’A BENTEZİYORUM

Yeni projesi olup olmadığı sorulunca “Beğendiğim bir senaryo çıkmadı karşıma” diye dert yanan oyuncu, ekrandaki diziler arasında en çok Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir”i beğendiğini açıkladı: “Biraz Asmalı Konak’a benzetiyorum. Çok güzel oynuyorlar, çok yerinde bir iş olmuş. Özellikle Ozan (Akbaba) ve Sinem (Ünsal) çok iyi.” Dizilerdeki uzun sürelerin kendisini yorduğunu da dile getiren Yeşilçay, “Ben biraz daha ‘Arkadaşlarım oynasın, ben izleyeyim’ kafasındayım. Süreler çok uzadı, fazla çalışıyorsun. Bana zor geliyor artık” diye konuştu. 

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Semt pazarında ünlü var Sana sarı laleler aldım...

Diz çöküp teklif etsem

Nurgül Yeşilçay, İstanbul’dan gideceklerini açıkladı:

“İstanbul’la çok güzel bir evliliğimiz oldu ama her ilişki bitiyor.” Şehir dışında bir ev yaptırdıklarını söyleyen oyuncu, evlilik sorusunu espriyle yanıtladı: “Yeni eve yerleşince ‘Artık evlendik’ şeklinde bir paylaşım yaparız.”

Astrologların 2025’i “evlilik yılı” ilan etmesiyle ilgili “Herkes evlenirse bir gazla biz de evleniriz belki” diyen Yeşilçay, ardından Necati Kocabay’a “Şurada diz çöküp sana evlenme teklifi etsem ne yaparsın?” diye sordu. Kocabay tebessüm etti: “Neden olmasın?”

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#Nurgül Yeşilçay#Necati Akpınar#Ortaköy

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