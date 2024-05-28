Şampiyonluk sevinci

Güncelleme Tarihi:
Icardi ile zafer pozu
Merve Dizdar şampiyonluk sonrası Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi ile çekilen karesini “Mayıslar bizim demiştik” notuyla Instagram hesabının hikâye bölümüne yükledi.
Anne kız kutlaması
Şarkıcı Atiye, 2023-2024 sezonunu lider bitiren Galatasaray’ın şampiyonluğunu evinde kızı ile kutladı.
Nostalji yaptı
İbrahim Büyükak oğlu Aslan’la eski bir fotoğrafıyla takımının şampiyonluk sevincine ortak oldu.
Çocukluk aşkımsın
Doğa Rutkay sarı kırmızı formasıyla kalp işareti yaparak verdiği bu pozu “Çocukluk aşkımsın” adlı Galatasaray marşı eşliğinde Instagram hesabına yükledi.
Tribünde izledi
Koyu Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin şampiyonluk maçını Konya’da tribünde izledi. Ünlü oyuncu maç sonrası arkadaşlarıyla birlikte zafer pozu verdi.
Mayıslar bizimdir
Galatasaraylı olan Çağlar Ökten, maç sonrası eşi Seda Sayan’la formalarıyla verdikleri bu pozu sosyal medya hesabında “Mayıslar bizimdir” notuyla sosyal medyasında paylaştı.
Bizim takım
Pelin Karahan takımının şampiyonluk maçını evde kalabalık bir arkadaş grubuyla takip etti. Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla çektirdiği karesini “Bizim takım” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
İyiler sonunda mutlaka kazanır
Şahan Gökbakar şampiyonluk sonrası evinin bahçesinde Galatasaray bayrağını sallarken çekilen videosunu Instagram sayfasında “Şampiyon Galatasaray. İyiler sonunda mutlaka kazanır” notuyla paylaştı.
Aslan ikizler
Anıl Altan ikiz kızları Alin ve Lina ile evinde kutlama yaptı. Icardi forması giyen ikizler takımlarının peluş aslan maskesini takarak babalarıyla poz vedi.