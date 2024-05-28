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Şampiyonluk sevinci

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#Ünlülerin Şampiyonluk Pozları#Galatasaray#Sosyal Medya
Şampiyonluk sevinci
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 08:36

Galatasaray önceki akşam deplasmanda Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet sarı kırmızılılara Süper Lig 2023-2024 şampiyonluğu getirdi. Galatasaray taraftarı ünlüler de şampiyonluk sevinçlerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Icardi ile zafer pozu

 Merve Dizdar şampiyonluk sonrası Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi ile çekilen karesini “Mayıslar bizim demiştik” notuyla Instagram hesabının hikâye bölümüne yükledi.

Şampiyonluk sevinci

Anne kız kutlaması

 Şarkıcı Atiye, 2023-2024 sezonunu lider bitiren Galatasaray’ın şampiyonluğunu evinde kızı ile kutladı.

Şampiyonluk sevinci

Nostalji yaptı

İbrahim Büyükak oğlu Aslan’la eski bir fotoğrafıyla takımının şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Şampiyonluk sevinci

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Çocukluk aşkımsın

Doğa Rutkay sarı kırmızı formasıyla kalp işareti yaparak verdiği bu pozu “Çocukluk aşkımsın” adlı Galatasaray marşı eşliğinde Instagram hesabına yükledi.

Şampiyonluk sevinci

Tribünde izledi

Koyu Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin şampiyonluk maçını Konya’da tribünde izledi. Ünlü oyuncu maç sonrası arkadaşlarıyla birlikte zafer pozu verdi.

Şampiyonluk sevinci

Mayıslar bizimdir

Galatasaraylı olan Çağlar Ökten, maç sonrası eşi Seda Sayan’la formalarıyla verdikleri bu pozu sosyal medya hesabında “Mayıslar bizimdir” notuyla sosyal medyasında paylaştı.

Şampiyonluk sevinci

Bizim takım

Pelin Karahan takımının şampiyonluk maçını evde kalabalık bir arkadaş grubuyla takip etti. Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla çektirdiği karesini “Bizim takım” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Şampiyonluk sevinci

İyiler sonunda mutlaka kazanır

Şahan Gökbakar şampiyonluk sonrası evinin bahçesinde Galatasaray bayrağını sallarken çekilen videosunu Instagram sayfasında “Şampiyon Galatasaray. İyiler sonunda mutlaka kazanır” notuyla paylaştı.

Şampiyonluk sevinci

Aslan ikizler

Anıl Altan ikiz kızları Alin ve Lina ile evinde kutlama yaptı. Icardi forması giyen ikizler takımlarının peluş aslan maskesini takarak babalarıyla poz vedi.

Şampiyonluk sevinci

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#Ünlülerin Şampiyonluk Pozları#Galatasaray#Sosyal Medya

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