Şampiyonluk sevinci

Haberin Devamı

Icardi ile zafer pozu

Merve Dizdar şampiyonluk sonrası Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi ile çekilen karesini “Mayıslar bizim demiştik” notuyla Instagram hesabının hikâye bölümüne yükledi.

Anne kız kutlaması

Şarkıcı Atiye, 2023-2024 sezonunu lider bitiren Galatasaray’ın şampiyonluğunu evinde kızı ile kutladı.

Nostalji yaptı

İbrahim Büyükak oğlu Aslan’la eski bir fotoğrafıyla takımının şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Haberin Devamı

Çocukluk aşkımsın

Doğa Rutkay sarı kırmızı formasıyla kalp işareti yaparak verdiği bu pozu “Çocukluk aşkımsın” adlı Galatasaray marşı eşliğinde Instagram hesabına yükledi.

Tribünde izledi

Koyu Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin şampiyonluk maçını Konya’da tribünde izledi. Ünlü oyuncu maç sonrası arkadaşlarıyla birlikte zafer pozu verdi.

Mayıslar bizimdir

Galatasaraylı olan Çağlar Ökten, maç sonrası eşi Seda Sayan’la formalarıyla verdikleri bu pozu sosyal medya hesabında “Mayıslar bizimdir” notuyla sosyal medyasında paylaştı.

Bizim takım

Pelin Karahan takımının şampiyonluk maçını evde kalabalık bir arkadaş grubuyla takip etti. Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla çektirdiği karesini “Bizim takım” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Haberin Devamı

İyiler sonunda mutlaka kazanır

Şahan Gökbakar şampiyonluk sonrası evinin bahçesinde Galatasaray bayrağını sallarken çekilen videosunu Instagram sayfasında “Şampiyon Galatasaray. İyiler sonunda mutlaka kazanır” notuyla paylaştı.

Aslan ikizler

Anıl Altan ikiz kızları Alin ve Lina ile evinde kutlama yaptı. Icardi forması giyen ikizler takımlarının peluş aslan maskesini takarak babalarıyla poz vedi.