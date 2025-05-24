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Şampiyonluk şarkıları

Güncelleme Tarihi:

#ENBE Orkestrası#Güliz Ayla#Gripin
Şampiyonluk şarkıları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:59

Galatasaray’ın yarın Yenikapı’da gerçekleştireceği şampiyonluk kutlaması, ünlü sanatçıların şarkılarıyla renklenecek. Gecede Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası ile Güliz Ayla da sahneye çıkacak.

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5 YILDIZLI KUTLAMA

Süper Lig’de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 25’inci kez mutlu sona ulaşan ve Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı takımı olmanın gururunu yaşayan Galatasaray, bu tarihi başarıyı yarın Yenikapı’da kutlayacak. Organizasyonda Kenan Doğulu, Emir Can İğrek, Gripin ve Atiye ile birlikte Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası ve Güliz Ayla da sahneye çıkacak.

Şampiyonluk şarkıları

BAŞKAN’DAN ÖZEL İSTEK

Behzat Gerçeker, konser için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten özel bir istek aldıklarını açıkladı:

“Dursun Başkan, daha önce Kremlin Sarayı’nda çaldığımız ‘Senden Kıymetli mi’yi özellikle istedi.” Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Güliz Ayla da gecede hem şampiyonluğu kutlayacak hem de babasını anacak: “Bu şampiyonluk sana gelsin Hüseyin Ayla, kızın Galatasaray’ıyla sahnede. Beni izle oralardan!”

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Şampiyonluk şarkıları

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#ENBE Orkestrası#Güliz Ayla#Gripin

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