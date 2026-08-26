Samimi eğlence

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KEYİFLER YERİNDE

“Yeraltı” dizisinde rol alan Sümeyye Aydoğan, önceki akşam Arnavutköy’deki Şişko Perihan adlı mekânda görüntülendi. Ünlü oyuncu, aralarında iş insanı Erdem Atalmış’ın da bulunduğu arkadaş grubuyla yemekteydi. Gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Aydoğan ve Atalmış, mekânda samimi görüntüler sergiledi.

AYRI AYRI ÇIKTILAR

İkili, gece sonunda ise dikkat çekmemek için mekândan ayrı ayrı ayrılmayı tercih etti. Basın mensuplarının yönelttiği sorular karşısında sessiz kalmayı seçen Aydoğan ve Atalmış, herhangi bir açıklama yapmadan araçlarına binerek uzaklaştı. İkilinin samimi görüntüleri magazin kulislerinde yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi.

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