Samanyolu buluşması

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ÖZGÜR RUH MASASI!

Oyun, 12 Şubat’ta Fişekhane’de, 19 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 21 Şubat’ta Fişekhane’de, 26 Şubat’ta ise yeniden Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak. İki özgür ruhun zamansız masalını anlatan “Samanyolu’nu Bilir misiniz?”in konusu şöyle: “Bir yerlerde her zaman bir savaş vardır. İşte o savaşlardan birinde kimliğini yitirmiş bir adamla, aktörlükle başlayan hikâyesini asabiyeci olarak sürdüren doktorun, kendi yıldızlarına doğru yolculuğudur bu. Buluşma yerlerinin adıdır Samanyolu.”