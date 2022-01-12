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Samanyolu buluşması

#Cem Davran#Davran Tiyatrosu#Hakan Gerçek
Samanyolu buluşması

Davran Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Samanyolu’nu Bilir misiniz?” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Cem Davran ve Hakan Gerçek’in rol aldığı oyun, 10 Şubat’ta Zorlu PSM’de perde açacak.

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ÖZGÜR RUH MASASI!

Oyun, 12 Şubat’ta Fişekhane’de, 19 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 21 Şubat’ta Fişekhane’de, 26 Şubat’ta ise yeniden Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak. İki özgür ruhun zamansız masalını anlatan “Samanyolu’nu Bilir misiniz?”in konusu şöyle: “Bir yerlerde her zaman bir savaş vardır. İşte o savaşlardan birinde kimliğini yitirmiş bir adamla, aktörlükle başlayan hikâyesini asabiyeci olarak sürdüren doktorun, kendi yıldızlarına doğru yolculuğudur bu. Buluşma yerlerinin adıdır Samanyolu.”

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