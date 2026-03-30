Salih Bademci ve İmer Özgün evliliklerini anlattı: Boşanma yoksa kavga da etme!

×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 07:40

Salih Bademci ve İmer Özgün, evliliklerine dair merak edilenleri anlattı. Bademci, evlenince kavgaların azaldığını söyledi: “O imza kavgayı çekip uzaklaştırıyor hayatından. ‘Eğer sonunda boşanmayacaksam bu kavgaya hiç başlamayayım’ diyorsun. Kavga ettiğin bir sürü abuk şeyi hayatından siliyor imza.”

Haberin Devamı

Ünlü oyuncular Salih Bademci ve İmer Özgün, ‘Arkhe’ adlı YouTube programında evliliklerini anlattı. Salih Bademci, evlilik hakkında dikkat çekici bir yorum yaptı:

“İnsanlar ‘Bir imza neyi değiştiriyor?’ diye sorar evlilik için. Şunu değiştiriyor; sevgiliyken ‘Ben sana kaç defa bardağı buraya bırakma dedim, burada iz yapıyor’ deyip kavga çıkarıp ayrılabilirsin. Bu, ihtimaller dahilindedir. Evlilikte bu ihtimaller dahilinde değil. Ne yapacağım ben şimdi, bu lekeyi yaptın diye dava mı açacağım? O imza kavgayı çekip uzaklaştırıyor hayatından. ‘Eğer sonunda boşanmayacaksam bu kavgaya hiç başlamayayım’ diyorsun. Eşinle kavga ettiğin bir sürü abuk şeyi hayatından siliyor o imza.”

İLK ADIMI SALİH ATAR

Salih Bademci, “İki oyuncunun evliliği zor oluyor mu?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Biz git gide birbirimize benzemeye başladık 15 yılın ardından. Ben İmer’in güzel özelliklerini aldım, İmer de benim kötü özelliklerimi. Şaka bir yana, bu kadar uzun zaman bir arada yaşamanın getirdiği bir şey bu; beğenilerin ortak olmaya başlıyor.”

KEYİFİMDEN ÖDÜN VERMEM

Çifte “Birbirinizin en çok hayran olduğunuz özelliği nedir?” sorusu da yöneltildi. İmer Özgün “Hayattan zevk alma biçimi” yanıtını verirken, Salih Bademci “Rasyonelliği” dedi. Çift, aralarında geçen tartışmalardan sonra barışmak adına ilk adımı genellikle Salih Bademci’nin attığını da söyledi.

Haberin Devamı

Salim Bademci ayrıca takıntılarını şöyle sıraladı: “Keyfimden ödün vermem. İmer özellikle yemek konusunda takıntılı. Yeni tatlara kapalıdır. İmer tamamen yaşamak için yemek yiyen insanlardan.”

Kendime doğum günü hediyesi

İmer Özgün, Salih Bademci’nin kendi doğum gününde evlilik teklifi ettiğini söyledi ve “İnsan kendi doğum gününde evlenme teklifi mi eder? Bu nasıl bir çılgınlık?” dedi. Salih Bademci de “Kendi doğum günümde kendime güzel bir hediye almak istedim, o yüzden böyle yaptım” açıklamasını yaptı.

