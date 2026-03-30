Salih Bademci ve İmer Özgün evliliklerini anlattı: Boşanma yoksa kavga da etme!

Ünlü oyuncular Salih Bademci ve İmer Özgün, ‘Arkhe’ adlı YouTube programında evliliklerini anlattı. Salih Bademci, evlilik hakkında dikkat çekici bir yorum yaptı:
“İnsanlar ‘Bir imza neyi değiştiriyor?’ diye sorar evlilik için. Şunu değiştiriyor; sevgiliyken ‘Ben sana kaç defa bardağı buraya bırakma dedim, burada iz yapıyor’ deyip kavga çıkarıp ayrılabilirsin. Bu, ihtimaller dahilindedir. Evlilikte bu ihtimaller dahilinde değil. Ne yapacağım ben şimdi, bu lekeyi yaptın diye dava mı açacağım? O imza kavgayı çekip uzaklaştırıyor hayatından. ‘Eğer sonunda boşanmayacaksam bu kavgaya hiç başlamayayım’ diyorsun. Eşinle kavga ettiğin bir sürü abuk şeyi hayatından siliyor o imza.”
Salim Bademci ayrıca takıntılarını şöyle sıraladı: “Keyfimden ödün vermem. İmer özellikle yemek konusunda takıntılı. Yeni tatlara kapalıdır. İmer tamamen yaşamak için yemek yiyen insanlardan.”
Kendime doğum günü hediyesi
İmer Özgün, Salih Bademci’nin kendi doğum gününde evlilik teklifi ettiğini söyledi ve “İnsan kendi doğum gününde evlenme teklifi mi eder? Bu nasıl bir çılgınlık?” dedi. Salih Bademci de “Kendi doğum günümde kendime güzel bir hediye almak istedim, o yüzden böyle yaptım” açıklamasını yaptı.