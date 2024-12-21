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Şakir Paşa'nın Aniese'si Denise Capezza kimdir, nereli, kaç yaşında? Denise Capezza kariyeri ve biyografisi

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Şakir Paşanın Aniesesi Denise Capezza kimdir, nereli, kaç yaşında Denise Capezza kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 14:41

Denise Capezza kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İtalya doğumlu olan Denise Capezza, oyunculuk kariyerine 2011'de başlamış ve Türkiye'de "Uçurum" dizisindeki Felicia karakteri ile tanınmıştır. Peki, Denise Capezza kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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İtalyan oyuncu Denise Capezza, özellikle Türkiye'de "Uçurum" dizisindeki başarılı performansı ile tanınmaktadır. Peki, Denise Capezza kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DENİSE CAPEZZA KİMDİR?
7 Kasım 1989'da Napoli, İtalya'da doğan Denise Capezza, bale ve modern dansla ilgilenmektedir. İtalya'da oyunculuk ve sahne sanatları üzerine eğitim aldıktan sonra, Napoli ve Roma'da yaşamış ve İstanbul'a yerleşmiştir.

DENİSE CAPEZZA KARİYERİ
Capezza, 2012 yılında "Uçurum" dizisinde Felicia karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Ardından "İnadına Yaşamak", "Düşler ve Umutlar" ve "Darbe" gibi projelerde de yer almıştır.

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