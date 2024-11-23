Sakiler - Kenan Doğulu davetine ünlü akını

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 08:46
Sakiler’in Kenan Doğulu’nun şarkılarını seslendirdiği projesinin başlangıcı önceki akşam yapıldı. “Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor”un lansmanına birçok ünlü isim katıldı.
Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan Sakiler’in Kenan Doğulu’nun şarkılarını yeniden yorumladığı “Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor” projesinin lansmanını öncei akşam Dada Salon Kabarett’de gerçekleştirdiler.
Geceye birçok ünlü isim katıldı. Kenan Doğulu ve Sakiler, “Çok heyecanlıyız. 5 şarkıdan oluşan ve 3 basamak olacak projeyi başlattık. Toplamda 15 şarkı olacak” dediler.
Doğulu, albümün ikinci ayağında “Aşkım Aşkım”ı seslendirdiğini açıkladı: “Şarkılarımı başkaları söylediği zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Sakiler’in söylediği versiyonlar da uzun yıllar dinlenecek.”Nisanda benim de albümüm çıkacak
Beren Saat
, lansmanda eşi Kenan Doğulu
’yu yalnız bırakmadı. Saat, “Benim albümümü de hazırlıyoruz. Nisan gibi çıkmış olabilir. Yeni senaryoları da okuyorum” dedi.Pişti gecesi
Buse Terim, gecede boşandığı eşi Volkan Bahçekapılı ile karşılaştı. Buse Terim, eski eşiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Karşılaştık ama konuşmadık. Burada olmasından da rahatsız değilim.” İkili karşılaşmamak için mekanda adeta köşe kapmaca oynadı.Elif Buse DoğanDerya Uluğ - Asil GökZeynep Mayruk - Tolga SarıtaşSerpil Doğulu - Canan Doğulu - Emre Özdemir