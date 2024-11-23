Sakiler - Kenan Doğulu davetine ünlü akını

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Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan Sakiler’in Kenan Doğulu’nun şarkılarını yeniden yorumladığı “Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor” projesinin lansmanını öncei akşam Dada Salon Kabarett’de gerçekleştirdiler.

Geceye birçok ünlü isim katıldı. Kenan Doğulu ve Sakiler, “Çok heyecanlıyız. 5 şarkıdan oluşan ve 3 basamak olacak projeyi başlattık. Toplamda 15 şarkı olacak” dediler.

Doğulu, albümün ikinci ayağında “Aşkım Aşkım”ı seslendirdiğini açıkladı: “Şarkılarımı başkaları söylediği zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Sakiler’in söylediği versiyonlar da uzun yıllar dinlenecek.”