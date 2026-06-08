Sahra Işık'tan boşanma sonrası dikkat çeken paylaşım! "Zihnimi temizlemeye devam"

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Bir dönem evlilik terapisiyle ilişkilerini kurtarmaya çalışan çift, 11 aylık bebeklerine rağmen yollarını ayırma kararı almıştı.

Yaşananların ardından oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Sahra Işık, son paylaşımıyla takipçilerini meraklandırdı.

'ZİHNİMİ TEMİZLEMEYE DEVAM'

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Spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan fenomen isim, gönderisine, "Pisliklerden kurtulmak için, zihnimi temizlemeye devam" notunu düştü.

Işık'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri paylaşımın eski eşine gönderme olup olmadığını tartışmaya başladı.

'SENİ BENDEN KİMSE ALAMAZ'

Öte yandan Sahra Işık, geçtiğimiz haftalarda oğluyla paylaştığı duygusal mesajla da adından söz ettirmişti. Ünlü isim, oğlunun fotoğrafına, "Seni benden kimse alamaz. Kimsenin gücü de bize yetmez canım oğlum. Sen benimsin. Sana söz annen her şeyi yoluna koyacak ve çok mutlu olacağız" notunu düşerek yaşadığı sürece dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.



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Boşanmanın ardından yalnızca özel hayatıyla değil, sosyal medya hesabıyla da gündeme gelen Işık, Instagram profilindeki eski eşinin soyadını uzun süre kaldıramamıştı.

Tüm girişimlerine rağmen hesabını güncelleyemeyen ünlü isim, sonunda takipçilerinden yardım istemiş ve yaşadığı problemi sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.