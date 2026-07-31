Sahne Crush’ın

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GURUR DUYUYORUZ

Crush grubunun ilk single’ı “Crush!”ın lansmanı önceki akşam Swissotel’de yapıldı. 4 ay süren maratonun ardından bir araya gelen grup üyeleri, “Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çok farklı insanlarız. Hepimiz birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. Bu 4 aylık süreçte çok yorulduk, elemelerden geçtik. Bugün burada olan herkes büyük emek verdi. Birbirimizle gurur duyuyoruz” dedi.

İLK KONSER 12 EYLÜL’DE

“Global anlamda çok fazla örneği olan bir yapı bu. Biz de kendi konseptimizle güçlü bir ekip oluşturduk” diyen Crush üyeleri, ilk single’larında hayallerin peşinden gitmenin ve vazgeçmemenin önemini anlattıklarını söyledi.

Grup, ilk konserlerinin 12 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşeceğini de duyurdu: “Şimdiden çok heyecanlıyız. Bizi güzel bir geleceğin beklediğine inanıyoruz.”

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YURTDIŞINDA KONSER HEYECANI

Geceye Manifest grubu üyeleri Sueda Uluca ve Lidya Pınar da katıldı. Lidya Pınar yurtdışı konserlerinin heyecanını yaşadıklarını söyledi:

“Yarın (31 Temmuz) Kosova’da Sunny Hill Festivali’nde sahne alacağız. İlk yurtdışı festivalimiz, çok heyecanlıyız. Bir de Wembley konserimiz olacak.”