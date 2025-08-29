Nikahta Serdar Ortaç krizi... Erbil çok sinirlendi

Haberin Devamı

Erbil'in evindeki törende ünlü şovmenin çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi'nin yanı sıra abi Mustafa Erbil de hazır bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in şahidi Serdar Ortaç ise uyuya kaldığı için nikaha yetişemedi. Erbil, 'Onda maneviyat yok. O yüzden hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak' diyerek dostuna sitem etti.

Gülseren Ceylan, sürpriz nikahı "Yaşanan 2 yıla siz de şahitsiniz. Tatsız konulara girmeyelim. Ayrıydık, dayanamadık. 'Artık bir arada olmalıyız' dedim." sözleriyle açıkladı. Ceylan, evlilik sözleşmesiyle ilgili sorulara ise "Öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Gelinliğini nikahtan bir gece öncee 01:30'da spariş ettiğini anlatan Gülseren Ceylan'ın attığı gelin çiçeğini Yasmin Erbil yakaladı.

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.



Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.





En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.