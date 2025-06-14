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Sahiller şenlendi

Güncelleme Tarihi:

#Nilsu Berfin Aktaş#Melisa Döngel#Sedef Avcı
Sahiller şenlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 08:54

Bir derginin Göcek’teki daveti, ünlü isimleri bir araya getirdi. Tatil sezonunun startını veren misafirler, deniz-kum-güneş keyfi yaptı.

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Tekne sefası

Nilsu Berfin Aktaş tekneyle deniz turuna çıktı, rüzgârda saçlarını savururken verdiği pozları Instagram’da paylaştı.

Sahiller şenlendi

Kızgın kumlardan serin sulara

Melisa Döngel plajda güneşlenirken sıcaktan bunalınca koşarak denize girdi.

Sahiller şenlendi

Kucağında taşıdı

Burak Sevinç ve Sena Çakır denizde romantik anlar yaşadı. Sevinç daha sonra sevgilisini kucağına alıp şezlonguna kadar taşıdı.

Sahiller şenlendi

Tek başına

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Hande Subaşı plajda tek başına vakit geçirmeyi tercih etti, zamanının büyük bölümünü telefon görüşmelerine ayırdı.

Sahiller şenlendi

Sevgiliye öpücük

Burak Yörük, birlikte denize girdiği sevgilisi Tuana Yılmaz’ı öpücüklere boğdu.

Sahiller şenlendi

Deniz keyfi

Sedef Avcı plajdayken bol bol yüzerek tatilin tadını çıkardı.

Sahiller şenlendi

Gökçe Komiser tatilde

“Arka Sokaklar”ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen de plajda keyif yapan isimler arasındaydı.

Sahiller şenlendi

Serin sohbet

Özge Yağız, kız arkadaşıyla denizde koyu bir sohbete daldı.

Sahiller şenlendi

 

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#Nilsu Berfin Aktaş#Melisa Döngel#Sedef Avcı

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