Sahiller şenlendi

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Tekne sefası



Nilsu Berfin Aktaş tekneyle deniz turuna çıktı, rüzgârda saçlarını savururken verdiği pozları Instagram’da paylaştı.

Kızgın kumlardan serin sulara



Melisa Döngel plajda güneşlenirken sıcaktan bunalınca koşarak denize girdi.

Kucağında taşıdı



Burak Sevinç ve Sena Çakır denizde romantik anlar yaşadı. Sevinç daha sonra sevgilisini kucağına alıp şezlonguna kadar taşıdı.

Tek başına

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Hande Subaşı plajda tek başına vakit geçirmeyi tercih etti, zamanının büyük bölümünü telefon görüşmelerine ayırdı.

Sevgiliye öpücük

Burak Yörük, birlikte denize girdiği sevgilisi Tuana Yılmaz’ı öpücüklere boğdu.

Deniz keyfi

Sedef Avcı plajdayken bol bol yüzerek tatilin tadını çıkardı.

Gökçe Komiser tatilde

“Arka Sokaklar”ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen de plajda keyif yapan isimler arasındaydı.

Serin sohbet

Özge Yağız, kız arkadaşıyla denizde koyu bir sohbete daldı.