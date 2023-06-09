Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

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Oyuncu, dergiye verdiği röportaj sonrası mekânın kumsalında objektif karşısına geçti.

Sahilde tanga bikinisiyle poz veren Soytürk, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. (Umut ÜNVER)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kırmızılı kadın

Başrolünde oynadığı “Alice” müzikalinin sona ermesi ve Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte rol aldığı dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından soluğu tatilde alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyadaki takipçilerini de ihmal etmiyor. Tatil fotoğraflarını Instagram’da paylaşan ünlü oyuncu, son olarak sayfasına kırmızı bikinili karelerini ekledi.

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Kavuştular

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasının ardından soluğu Buenos Aires’te aldı.

Wanda Nara ile evliliklerinin 9’uncu yıldönümünü kutlayan futbolcu, eşiyle yatak pozunu Instagram’da Türkçe “Günaydın” notuyla paylaştı.

Baba-kız günü

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze önceki akşam Kıvılcım Ural’dan olan kızı İlayda ile Vadistanbul’da görüntülendi. Gün boyu alışveriş merkezinde baş başa vakit geçiren baba-kız, daha sonra açık alanda el ele yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Yoğun ilgi

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Futbolcu, bir restoranda spor camiasından arkadaşlarıyla buluştu. Yılmaz’a AVM’deki futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. İlgiye kayıtsız kalmayan futbolcu, yanına gelenlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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