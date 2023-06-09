×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

Güncelleme Tarihi:

#Rabia Soytürk#Serenay Sarıkaya#Mauro Icardi
Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 11:49

Kanal D’de yayınlanan “Veda Mektubu” dizisinin başarılı oyuncusu Rabia Soytürk, bir dergi çekimi için geldiği Ruins Bodrum’da görüntülendi.

Haberin Devamı

Oyuncu, dergiye verdiği röportaj sonrası mekânın kumsalında objektif karşısına geçti.

Sahilde tanga bikinisiyle poz veren Soytürk, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. (Umut ÜNVER)

Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler... 

Kırmızılı kadın

Başrolünde oynadığı “Alice” müzikalinin sona ermesi ve Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte rol aldığı dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından soluğu tatilde alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyadaki takipçilerini de ihmal etmiyor. Tatil fotoğraflarını Instagram’da paylaşan ünlü oyuncu, son olarak sayfasına kırmızı bikinili karelerini ekledi.

Haberin Devamı

Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Kavuştular

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasının ardından soluğu Buenos Aires’te aldı.

Wanda Nara ile evliliklerinin 9’uncu yıldönümünü kutlayan futbolcu, eşiyle yatak pozunu Instagram’da Türkçe “Günaydın” notuyla paylaştı.

Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Baba-kız günü

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze önceki akşam Kıvılcım Ural’dan olan kızı İlayda ile Vadistanbul’da görüntülendi. Gün boyu alışveriş merkezinde baş başa vakit geçiren baba-kız, daha sonra açık alanda el ele yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Yoğun ilgi

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Futbolcu, bir restoranda spor camiasından arkadaşlarıyla buluştu. Yılmaz’a AVM’deki futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. İlgiye kayıtsız kalmayan futbolcu, yanına gelenlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Haberin Devamı

Sahilde dergi çekimi... Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rabia Soytürk#Serenay Sarıkaya#Mauro Icardi

BAKMADAN GEÇME!

YENİ MODA DERMAPLANING | Bebek gibi cildim olsun derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

#Sağlık
Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi El Nino etkisiyle Türkiyeyi nasıl bir hava durumu bekliyor

Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi? El Nino etkisiyle Türkiye'yi nasıl bir hava durumu bekliyor?

#Hava Durumu